El Consell sigue reivindicando 1.325 millones por la infrafinanciación y los incluirá por cuarto año en los presupuestos

Los expertos trasladan a la comisión mixta Consell-Corts que no habrá reforma del sistema de financiación antes de 2019

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha asegurado este lunes que continúan reivindicando al Gobierno central 1.325 millones de euros para paliar la infrafinanciación mientras se reforma el sistema, ya sea a través de un fondo extraordinario o medidas transitorias. De hecho, esta cifra volverá a aparecer por cuarto año en los Presupuestos de la Generalitat para 2019 "porque es de justicia, son 1.325 millones reivindicativos, que ponen el dedo en la herida de la infrafinanciación" y permiten "salvar, como mínimo, los servicios básicos".

Así lo ha indicado a los medios al término de la reunión de la Comisión Mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación, a la que han acudido, además de los expertos en la materia, representantes de los cinco grupos parlamentarios. Un órgano que, según ha destacado el responsable de Hacienda, no existe en ninguna otra región y es una muestra "de la singularidad de la situación valenciana" y de "cerrar filas en esto y no perdernos en el jardín".

Soler ha asegurado que mantienen la exigencia de esos 1.325 millones y ha indicado que está en contacto con la secretaria de Estado de Hacienda para abordar este tipo de medidas extraordinarias o a través de un fondo de compensación. Ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló ya en su momento de medidas extraordinarias para paliar la situación de las comunidades peor financiadas.

Algunos grupos como el PP, Ciudadanos o Podemos han criticado que en la última reunión se acordó que el conseller trasladaría al Ministerio de Hacienda esa petición de fondo de compensación y en el encuentro de este lunes no se les ha contestado si lo ha hecho o no.

Para Soler, la reunión ha sido "positiva" y se han abordado "con toda claridad" los "inconvenientes y avances" en la materia. Según ha recalcado, las reivindicaciones de la Generalitat "son las mismas que el primer día, no ha cambiado nada", pero en Madrid "sí han cambiado las cosas" reconociendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez la necesidad de abordar un "reequilibrio vertical" de los recursos fiscales, algo que "no tiene precedente en la historia de la democracia española posfranquista".

EL PP VE UN "LAVADO DE CARA"

Por su parte, el portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez, ha indicado que el Gobierno central "lo que ha hecho es meter en el túnel de lavado a los valencianos", a los que se pretende "lavar la cara a cambio absolutamente de nada".

Sobre el fondo de compensación, ha lamentado que "el conseller ha sido incapaz de decir si lo había pedido", pero lo que se constata es "que no ha llegado".

Además, ha incidido en que "no se ha solucionado nada, estamos en el día de la marmota, volvemos a estudiar y reestudiar por medio de expertos, políticos, quien sea, el modelo de financiación, pero el Ministerio de Hacienda no se pronuncia absolutamente en nada, no hay un calendario firme" y "lo único que sabemos a ciencia cierta porque lo han dicho los expertos es que los presupuestos de 2019 no va a haber un nuevo modelo de financiación".

CS CRITICA QUE NO HAYA PROPUESTA DEL GOBIERNO

Por su parte, el responsable de Hacienda y Economía de Cs, Tony Woodward, ha lamentado tras el encuentro que "más allá de palabras y promesas, no hay ninguna propuesta, encima de la mesa y concretada en papel, sobre la reforma del modelo de financiación autonómica".

Ha reconocido el trabajo del alto comisionado para visibilizar los problemas de la Comunitat, pero ha indicado que "la comisión mixta ha demostrado que estamos donde estábamos antes". "El Gobierno de España es el que decide y en estos momentos no hay ninguna propuesta concreta", ha añadido, al tiempo que ha exigido "saber realmente cómo se va a resolver el problema de la financiación".

PODEMOS: "DE LOS GESTOS A LOS HECHOS QUEDA MUCHO"

El portavoz de Economía de Podemos, David Torres, ha mostrado su satisfacción ante el inicio del debate político sobre la reforma del modelo, ha remarcado la unidad en torno a esta reivindicación y ha agregado que siguen a la espera de que el Ministerio de Hacienda presenten un documento político sobre la financiación, que hasta ahora "ni Montoro ni Montero han puesto sobre la mesa". "No sabemos cuál es la posición, de los gestos a los hechos queda mucho", ha agregado.

Asimismo, ha destacado que los expertos les han mostrado su pesimismo sobre la posibilidad de que este año haya un nuevo modelo, a falta de un par de meses para que acabe el 2018, y "han puesto sobre la mesa que si en 2019 no hay sistema de financiación tendrían que darse una serie de medidas extraordinarias para que se vea reconocida la insuficiencia financiera que tiene la Comunitat".

Según Torres, el conseller Soler debe poner sobre la mesa en el próximo CPFF "las propuestas que han hecho los expertos: que se active el fondo de compensación, que se recalcule la insuficiencia que tenemos y que se dé otro tratamiento al equilibrio vertical". "Estamos contentos por una parte, pero insistimos en que nuestra posición debe ser aún más dura, los propios expertos dicen que la situación es insostenible".

PSPV Y COMPROMÍS DESTACAN LOS AVANCES

Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV, José Muñoz, ha calificado de "muy positiva" la reunión y ha indicado que "se empieza a visibilizar el cambio de gobierno en España" mientras la Comunitat sigue reivindicando en una postura "inamovible": "En la otra parte hay alguien que ya coge el teléfono".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que los expertos les han transmitido que "la cosa avanza positivamente en los aspectos que queremos pero no avanza a la velocidad que debería" y todo lo rápido que desearían. "Parece que antes de 2019 no habrá modelo de financiación, eso es una noticia negativa, es continuar en lo de siempre", ha lamentado.