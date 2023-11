Consejo y Colegios de Médicos de CyL rechazan contratar a profesionales sin especialidad y piden un cambio de modelo

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León y el Sindicato Médico CESM han mostrado su oposición a contratar a profesionales sin especialidad al tiempo que han pedido una reunión con la Consejería y las fuerzas políticas de la Comunidad para exponerles la necesidad de cambiar el modelo sanitario.

"Por encima de todo está la asistencia al ciudadano y su salud", ha sentenciado el máximo responsable de ambas organizaciones, José Luis Díaz Villarig, que entiende que en situaciones "excepcionales" se tomen este tipo de medidas como sucedió "en pandemia". "Pero no van a jugar con los derechos de los médicos bajo ningún concepto", ha apostillado en rueda de prensa.

Díaz Villarig ha recordado que la normativa sobre especialidades es clara y que aquel profesional que no tiene "no puede trabajar", en referencia a los más de 200 facultativos que se encuentran en esta situación en Castilla y León. "Si han hecho mal una norma, que la cambien", ha subrayado.

Al hilo de estas palabras, ha explicado que Castilla y León no es la única Comunidad que realiza este tipo de contratos, sino que lo hace "la inmensa mayoría" de las autonomías. "Hay algunas comunidades donde el 50 por ciento de los médicos que se están colegiando no cumplen los requisitos de familia, de tener el título para poder ejercer en todos los ámbitos. Esta normativa no ha salido hace cuatro días y con ella, hace años, había un paro en España de 30.000 médicos, 3.000 en Castilla y León", ha expuesto.

De ahí que el presidente del sindicato y del colegio de médicos haya pedido un "pacto" a nivel nacional para cambiar un "sistema encorsetado y caduco" que, de mantenerse, llegará a ser "inviable". El primer paso que han dado las organizaciones es pedir una reunión para debatir y proponer medidas "a corto y a largo plazo". En esta idea se encuadra el encuentro que tendrá a las 13.30 horas con el responsable de Sanidad en Castilla y León, Alejandro Vázquez, reuniones que quieren mantener también con los partidos que "sustentan el Gobierno" y con los partidos de la "oposición".

"Se tienen que poner de acuerdo ya, dar una solución, pero no lo pueden hacer solos, tienen que contar con las organizaciones de representación médica", ha enfatizado para advertir de que no pueden "echarse en cara la Sanidad unos a otros". "Así no lo arreglamos", ha zanjando.

Aunque no ha querido avanzar la hoja de ruta que van a proponer las organizaciones que él representa, sí ha resumido que no es viable una atención rural en la que el médico "pierde tiempo danzando por los caminos para ir de un consultorio a otro con su coche". "Es el paciente el que tiene que ir al médico, no el médico al paciente", ha sentenciado.

Cuestionado sobre si ve un pacto por la Sanidad viable, ha reconocido que a nivel nacional es "prácticamente imposible", pero sí "factible" en el "ámbito autonómico". "Nosotros podemos dar opiniones y podemos dar consejos, pero los que tienen que actuar y los que tienen que ejecutarlo, en definitiva, son los que gobiernan y la oposición", ha concluido.