Condenan a la exdiputada del PSOE Beatriz Sestayo por injurias a un juez al que tildó de machista en Facebook

La también secretaria general del PSOE de Ferrol recurrirá el fallo y se reafirma en que "cree" en la "libertad de expresión"

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Ferrol ha condenado a la exdiputada y secretaria general del PSOE en Ferrol, Beatriz Sestayo, al pago de una multa de 2.100 euros por cometer un delito de injurias con publicidad contra un magistrado al que tildó de machista en su perfil de Facebook.

Según el fallo difundido por el Tribunal Superior de Justucia de Galicia (TSXG), que no es firme, los hechos se remiten al paso dado por Sestayo de insertar en sus redes sociales comentarios sobre el que en ese momento, mayo de 2017, era titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Ferrol.

Además de la multa de 2.100 euros, se le impone el abono de una indemnización al afectado de 500 euros por los daños morales causados. Además, también deberá publicar la sentencia, una vez sea firme, en su perfil de Facebook.

La jueza del Penal número 2 de Ferrol indica en el fallo que la condenada "emitió un juicio de valor sobre el magistrado, tachándolo de machista, --expresión de evidente carga ofensiva--, sin exponer fundamento alguno que lo avale".

"PURO INSULTO"

Todo ello, según la jueza, convierte esa acusación "en un puro insulto que no solo guarda relación con el desempeño profesional del juez, sino también con su vida privada o familiar, pues se supone que el varón machista lo es tanto en lo personal como en lo profesional".

"No se juzga aquí un improperio cualquiera, ni una crítica a las resoluciones del juez que pudieran considerarse más o menos acertadas, sino que se acusa de machista al magistrado que conocía en este partido judicial de las denuncias por violencia de género", advierte la jueza, quien señala que, esa acusación carece de "base fáctica ni argumentos que la respalden" y que pone en duda la capacidad profesional del denunciante.

Además, destaca en la resolución que la acusación se realizó "con la publicidad que proporciona una red social como Facebook" y que fue formulada "por una persona muy conocida en Ferrol por su dedicación a la política y con responsabilidades públicas en temas de mujer".

RECURSO

Por su parte, Beatriz Sestayo ha lamentado la sentencia y ha comunicado, precisamente a través de redes sociales, su intención de recurrir el fallo que la condena a una multa y a un magistrado, subraya, "ofendido" por sus "opiniones sobre el machismo en la justicia".

Sestayo ironiza con que su no "arrepentimiento" pueda "influir" en la condena y se reafirma en que "cree" en la libertad de expresión. "Entiendo que es un derecho y un deber denunciar aquellos comportamientos que entendemos que son machistas y causan dolor para que nuestras hijas e hijos puedan vivir en una sociedad más igualitaria sin lágrimas por cada víctima con vidas arrebatadas", recalca.

"Me decía ahora una de esas víctimas que no entiende nada y que de qué le sirve denunciar si a ella sólo le ha causado más dolor o un dolor diferente . Y esto es lo más importante que quiero deciros , no estáis solas, las instituciones funcionan en su mayoría así como las personas que están detrás, siempre os lo digo. A veces la Justicia tarda en llegar, nada es perfecto, pero acaba llegando casi siempre . No paséis miedo en casa , que el miedo no os paralice; la lucha a veces es difícil pero todo llega", añade.

"Gracias a todas y a todos, seguimos sin perder un ápice de compromiso y de valor", concluye la exparlamentaria socialista.