Conde-Pumpido (TC) lamenta frases "desafortunadas" del borrador de su voto

El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido ha expresado públicamente sus disculpas hacia sus compañeros por las expresiones "desafortunadamente" contenidas en el borrador de su voto particular a la sentencia que declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma.

En un comunicado hecho público este martes por el TC, el también ex fiscal general del Estado aclara que el texto difundido la semana pasada fue un borrador "no definitivo" de su voto particular que se repartió "en el ámbito interno del tribunal".

Precisa que el "texto definitivo, ya revisado y corregido" es el que ya ha sido notificado junto con la sentencia y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

"Lamento que algunas de las expresiones desafortunadamente contenidas en el borrador, y que son fruto de la discrepancia propia del arduo debate jurisdiccional sobre asuntos especialmente complejos y relevantes, han molestado a mis compañeros de la mayoría, a quienes pido disculpas", indica el magistrado, uno de los cinco que discrepó de la decisión mayoritaria de declarar inconstitucionales varios preceptos del real decreto de estado de alarma que impuso el confinamiento en marzo de 2020.

La semana pasada se conoció tanto el borrador de la sentencia como el del voto particular formulado por Conde-Pumpido, especialmente crítico con la decisión mayoritaria.

El texto definitivo difundido por el TC el lunes por la noche junto con la sentencia incluyó ligeras correcciones y rebajó un poco el tono en algunas expresiones, pero contenía en esencia los argumentos por los que el magistrado, enmarcado en el sector progresista del tribunal, se opuso a la decisión de la mayoría.

En el comunicado hecho público este martes, el magistrado resalta la "integridad, solvencia y compromiso intelectual" de sus compañeros, a quienes transmite su "admiración por su profunda formación jurídica y su noble dedicación a la tutela de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos".

"Con independencia de la pluralidad de pareceres, que solo puede enriquecer las resoluciones de este tribunal, he de manifestar que para mí resulta un orgullo y una satisfacción deliberar con ellos", concluye.

En su voto particular, el magistrado considera que la sentencia no resuelve, sino que crea "un grave problema político y sanitario", al "desarmar al Estado contra las pandemias", privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, que es el estado de alarma.