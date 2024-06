La Comunidad recuerda a Fuenlabrada que se llamó "racista" a Alcalá por "menos" que la oposición de Ayala a La Cantueña

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha recordado que se llamó "prácticamente racista" a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), por "muchísimo menos" que la oposición del regidor de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), a la construcción de un centro para la acogida de menores extranjeros no acompañados en el complejo de La Cantueña.

"Tan solo por pedir coordinación, por pedir transparencia, por pedir información, se le tildó prácticamente de racista. Cuando tenemos un alcalde de Fuenlabrada que va en contra de las políticas de su propio Gobierno central, que va en contra de las políticas del propio Gobierno de Pedro Sánchez", ha cargado el portavoz en declaraciones a Europa Press tras ser preguntado por la intención de Fuenlabrada de recurrir el aval de la juez para que continúen estas obras.

García Martín ve en esta resolución judicial que "los tribunales vuelven a dar la razón a la Comunidad de Madrid" y ha calificado de "doble vara de medir" la actitud del PSOE contraponiendo a Ayala que está "poniendo todos los obstáculos" a este recurso para menores mientras es el Gobierno central "el que ha traído a estas personas a la Península".

El consejero ha censurado el "caso migratorio en el que ha sumido" Sánchez a España al "no controlar a las fronteras, no informar a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos". "No hay manera de poder coordinar estas actuaciones", ha afeado.

Ha pedido a Ayala "coherencia", que deje de poner "palos en la rueda" a La Cantueña y que "deje trabajar a las administraciones", señalando que hay otros municipios que cuentan con recursos de acogida como Alcalá de Henares, Pozuelo de Alarcón o el Ayuntamiento de Madrid, todos encabezados por el PP. "Que explique ae alcalde de Fuenlabrada por qué no quiere para su municipio lo que otros municipios sí están haciendo", ha concluido.