La Comunidad estudia "alternativas posibles" a la celebración del SuaveFest en un espacio protegido

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha indicado este lunes que la Comunidad de Madrid está estudiando "alternativas posibles" para acoger el SuaveFest, el festival promovido por la 'influencer' María Pombo que pretende celebrarse en el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, un espacio que cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC).

Durante una visita a la Finca de Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel de la capital, la consejera ha resaltado que no le "consta" que la Comunidad haya dado la autorización para su celebración en este espacio protegido pero ha confirmado que, en cualquier caso, se están estudiando alternativas.

"No me consta que se haya dado ya la autorización. Lo que sí que me consta es que se están viendo alternativas posibles para que pudiera ser en un sitio que no tuviera ese alcance de bien cultural, pero no tengo conocimiento sobre si se ha concedido o no la autorización final", ha indicado.

El evento está previsto para el 14 de septiembre, con la actuación de Juan Magán, entre otros artistas. El Palacio del Infante don Luis junto con sus jardines, está sujeto a los regímenes de protección como Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico-Artístico y paraje pintoresco, así como zona arqueológica.

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español ha solicitado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte que se remita documentación para "poder valorar la incidencia, o no, y la viabilidad, en su caso, del citado evento sobre el palacio y los jardines", ambos declarados BIC.

En cualquier caso, la Dirección General sugiere al Gobierno local de Boadilla del Monte que, como ha ocurrido en otros eventos aprobados en esta dirección general, habilite para el festival SuaveFest "una zona independiente sin acceso al palacio y sus jardines, para salvaguardar su protección".