En Comú se va personar en la causa del espionaje político y estudia hacerlo por lo penal

En Comú se va a personar en la causa abierta por el espionaje ilegal realizado durante el Gobierno de Mariano Rajoy a diputados de Podemos y a otros que ahora están ahora en Sumar, como son los comunes, y estudia hacerlo por la vía penal.

Quieren llegar hasta el final con estas acciones legales y dirimir las responsabilidades que se deriven de ello, ha explicado la portavoz de En Comú en el Congreso, Aína Vidal, partido integrado en el grupo de Yolanda Díaz.

Para la portavoz, se trata de un hecho "inaceptable, que va en contra del Estado de derecho, la democracia" y la intimidad de las personas espiadas que, en el caso de esta formación catalana, son seis los afectados, entre ellos la propia Vidal.

Al contrario que Podemos, los comunes no exigen al PSOE que rompa con el PP el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial y reformar la ley porque no creen que "las malas artes" de los populares tengan que ser "el chivo expiatorio" para tumbar este acuerdo, aunque sí dejan claro que no están contentos "con el acuerdo bipartidista" del poder judicial.

De acuerdo con los informes policiales que han salido hasta ahora a la luz, 55 diputados de los 69 que resultaron elegidos tras las elecciones de diciembre de 2015 bajo la marca de Podemos fueron objeto de seguimiento a través de las bases de datos de Interior, entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero, Pablo Bustinduy o Íñigo Errejón.