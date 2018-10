Compromís sobre los PGE: "Cuanto más tarden en comenzar a negociar con nosotros más difícil será llegar a un acuerdo"

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, espera que la negociación con su formación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 comience "cuanto antes" y ha agregado: "Cuanto más tarden en comenzar a negociar con nosotros más difícil será llegar a un acuerdo porque ya se habrán dado más pasos que no se podrán echar atrás".

Así se ha pronunciado Ferri en declaraciones a los medios, ante los que ha indicado que Compromís reclama un cheque 'fiscal' de 1.300 millones mientras no se apruebe el nuevo modelo de financiación como "solución extraordinaria" para pagar cuestiones como la sanidad, la educación o la dependencia.

También ha indicado que las cuentas "son mejorables en algunos aspectos, sobre todo en cuanto a agenda valenciana, pero también en aspectos sociales", sobre los que Compromís "tiene mucho que decir".

El socialista José Muñoz ha asegurado que son unas "cuentas positivas para los valencianos" y son "de verdad los más sociales de la historia" e incluyen la agenda valenciana. "Por primera vez tenemos un gobierno que nos escucha, que incluye la agenda valenciana y hace caso a las reivindicaciones históricas de los valencianos", ha dicho, para indicar que entiende que ese borrador será aprobado por Bruselas.

Por el contrario, el 'popular' Rubén Ibáñez ha indicado que "el aumento del gasto y la ficción en los ingresos no es una buena noticia para Bruselas" y ha advertido que la estabilidad presupuestaria "no debe romperse por caprichos populistas y por aparentar cuestiones que después tampoco se van a realizar".

El diputado de Ciudadanos Tony Woodward ha señalado que lo que se ha presentado es "una declaración de intenciones" que no saben "muy bien cómo se plasma" pero queda claro que "el nuevo sistema de financiación no está recogido", lo que supone "una pequeña desilusión, parece que para ambos (PSOE y Podemos) el sistema de financiación no es una prioridad estos momentos".

Al respecto, David Torres (Podemos) ha resaltado que su formación ha mantenido siempre "una posición firme" en todo el país por un sistema que "reconozca especialmente la insuficiencia que está padeciendo la Comunitat".