La Comisión Permanente del CGPJ estudiará el lunes los ataques del PSOE a los jueces

La Comisión Permanente ha acordado hoy reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes día 10 de junio a las 10 horas a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial.

El comunicado del Consejo General del Poder Judicial señala que en la reunión extraordinaria del lunes, una vez pasadas las elecciones europeas, estudiarán las "manifestaciones públicas" que han hecho miembros del Gobierno sobre el titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a Begoña Gómez.

Manifestaciones orales y escritas como la carta a la ciudadanía que hacía pública en sus redes sociales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mismo día que se conocía que el juez Juan Carlos Peinado citaba a declarar a su esposa el 5 de julio y en la que Sánchez subrayaba que el juez no ha respetado la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral.