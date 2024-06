Comín (Junts) reivindica el voto ante las "injerencias" de tribunales en campaña electoral

El candidato de Junts a las elecciones al Parlamento Europeo, Toni Comín, que reside en el extranjero, ha reivindicado este domingo la participación en los comicios europeos para defender la democracia ante las "injerencias de unos tribunales que han irrumpido en una campaña electoral para mirar de alterar la voluntad popular".

Así se ha expresado Comín, a través de un vídeo enviado a la prensa, en el que ha afirmado que en este 9J está en juego el futuro de Catalunya y el futuro de Europa.

Comín ha aludido a las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, en el que el independentismo perdió la mayoría absoluta en la Cámara catalana, y ha dicho que las elecciones europeas sirven para "defender nuestro voto del 12 de mayo".

También ha hecho referencia a las causas judiciales del 'procés' que aún pesan sobre él: "Esta llamada al voto me gustaría no haberla hecho desde el exilio, pero no por estar en el exilio la dejaré de hacer", ha dicho.

Junts, que en las pasadas elecciones europeas de 2019 obtuvo tres diputados --cuatro tras el Brexit--, ha defendido en campaña ser el único partido de "obediencia catalana" frente a otras formaciones.