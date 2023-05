Coldplay inicia este miércoles su serie de cuatro conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona

Regresan a la ciudad tras siete años y agotan las 200.000 entradas puestas a la venta

La banda británica Coldplay dará este miércoles por la noche el primero de los cuatro conciertos programados hasta el domingo 28 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, cuatro citas para las que agotó hace meses las 200.000 entradas en total que salieron a la venta.

La banda capitaneada por el vocalista Chris Martin también actuará el jueves 25, el sábado 27 y el domingo 28 en sus únicas fechas españolas dentro de la gira por estadios europeos que forma parte del tour mundial 'Music Of The Spheres World Tour', que comenzó en Costa Rica en marzo de 2022.

Las entradas para los conciertos en Barcelona se agotaron en un tiempo récord, y la promotora Live Nation ha destacado que se convierte en la primera banda en actuar durante cuatro noches seguidas en un estadio en España.

Chvrches será grupo telonero en los cuatro conciertos de la banda en Barcelona, mientras que la banda madrileña Hinds lo será este miércoles y jueves y la artista One Mafalda el sábado y el domingo.

Otro de los aspectos destacados de la gira es su apuesta por la "sostenibilidad y la innovación", ya que está diseñada con 100% energía renovable en prácticamente todos los países y utiliza paneles solares y turbinas eólicas en todos los shows, indica la promotora.

REGRESAN TRAS SIETE AÑOS

Este concierto supondrá el regreso de Coldplay a la capital catalana después de siete años, cuando en 2016 tocaron en el mismo recinto en la gira 'A Head Full Of Dreams', donde compartieron por primera vez con el público barcelonés las canciones del álbum homónimo, así como grandes éxitos.

La banda, activa desde 1998, ha publicado ocho álbumes --'Parachutes' (2000), 'A Rush of Blood to the Head' (2002), 'X&Y' (2005), 'Viva la Vida' (2008), 'Mylo Xyloto' (2011), 'Ghost Stories' (2014), 'A Head Full of Dreams' (2015) y 'Everyday Live' (2019)--, que han dejado himnos como 'Viva la Vida', 'The Scientist', 'Clocks', 'Yellow', 'Fix You', 'Magic' y Paradise'.

Estos les han merecido una larga lista de reconocimientos, como múltiples Billboard Music Awards, Brit Awards y varios Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum Alternativo en dos ocasiones y Mejor Canción del Año por 'Viva la Vida' en 2002.

LA GIRA CONTINÚA

La gira por Europa empezó el 17 de mayo en Coimbra (Portugal) y tras las cuatros citas en Barcelona les llevará por Manchester (Reino Unido), también con cuatro conciertos; Cardiff (Reino Unido), con dos; Nápoles (Italia), con otros dos, y Milán (Italia), con cuatro más.

En julio seguirá por Zurich (Suiza), Copenhague (Dinamarca) y Gotemburgo (Suecia) antes de despedirse de Europa el 19 de julio en Amsterdam (Países Bajos), para continuar su gira por Norteamérica, Australia y Asia.