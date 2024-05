Clavijo avanza un catálogo regional de vestigios franquistas "sin señalar a nadie"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reiterado este viernes que se va a elaborar un nuevo catálogo de vestigios franquistas pero para todo el archipiélago y "sin señalar a nadie".

En declaraciones a los periodistas ha garantizado que el Ejecutivo va "a cumplir la ley" y eso pasa por hacer "las cosas bien" con un catálogo regional, y no como hizo el 'Pacto de las Flores, sobre una "ciudad concreta" y los juzgados han terminado dándole razón al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

"No se trata de estar a favor o en contra de los símbolos franquistas, porque además, sinceramente, esa no es la postura que yo he escuchado nunca en los alcaldes de Santa Cruz", ha señalado, subrayando que el fondo del problema es que el catálogo se ha hecho "mal".

El presidente ha apuntado que hasta que esté elaborado el nuevo catálogo "difícilmente" se pueden retirar los vestigios franquistas por lo que hay encargar el proceso y "con criterios objetivos para toda Canarias o para los principales municipios".

"No vamos a escoger un municipio sí sobre otro, que yo creo que eso fue lo que generó que se perdiese en el juzgado", ha indicado, cargando contra la gestión de la pasada Legislatura en la que se hizo un catálogo "para señalar políticamente a municipios en concreto y cuando las cosas se hacen, no pensando en el interés general, se pierden en los juzgados como sistemáticamente está perdiendo el Gobierno anterior muchos de los litigios que, desgraciadamente además, le está costando muchos millones de euros a los ciudadanos".