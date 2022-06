Ciudadanos anuncia que hará cambios para reactivar la marca, pero no tocará a su equipo de dirección

Ciudadanos va a hacer cambios en su marca para renovar el producto y volver a "reconectar" con el electorado después de sumar una nueva debacle en las elecciones andaluzas, pero lo que no va a tocar es a su equipo de dirección y no habrá dimisiones, tampoco de la líder del partido, Inés Arrimadas.



Lo han asegurado a Efe fuentes de la ejecutiva naranja, que han descartado igualmente la celebración de una asamblea extraordinaria, como ha pedido este lunes el exvicepresidente de Madrid Ignacio Aguado y la corriente crítica Renovadores, además de que Arrimadas se marche.



"Siempre son los mismos cuatro o cinco", señalan las fuentes sobre estos críticos, aunque se han sorprendido de que Aguado haya ahora asomado la cabeza.



De todas maneras, son conscientes de que el resultado, que no se esperaban, ha sido malísimo porque les ha sacado del Parlamento andaluz, pero es un punto de inflexión -subrayan- para "ponerse las pilas" y aprovechar este año que queda sin convocatorias electorales -las siguientes serán las municipales y autonómicas en mayo de 2023- para acelerar el proceso para "renovar el producto" naranja.



"La marca está tocadísima" y hay que reformularla, aparte de abordar nuevas ideas y nuevos planteamientos", explican las mismas fuentes, convencidas de que el partido naranja tiene "capacidad de reacción", aunque todas las encuestas y la realidad de las urnas no apuntan en esa dirección.