Chivite: "Que Feijóo haya fracasado es una buena noticia para Navarra"

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este sábado que el hecho de "que Feijóo haya fracasado es buena noticia para Navarra y para España" porque "iba a haber conflicto en el autogobierno".

Chivite ha intervenido este sábado en el Comité Regional de su partido, donde ha explicado que, de ser elegido el candidato popular, habría existido un "conflicto con la competencia de Tráfico".

La secretaria general del PSN ha destacado la importancia de que España tenga un gobierno "que respete Navarra" y "eso con la derecha no pasaría".

Chivite ha aprovechado para pedir el apoyo del partido en Navarra para Pedro Sánchez en una semana en la que será propuesto como candidato a la Presidencia del Gobierno. "El PSOE tiene un camino claro para nuestro país, no entremos en los marcos de la derecha que quieren desviar la atención".

La presidenta de Navarra ha explicado que "el sanchismo ha derogado a quienes querían derogar el sanchismo. Cayó Casado, la cúpula de Abascal y Esparza lo hará en diferido".

Con respecto a Tráfico, también ha recordado que "cuando Aznar necesitó el apoyo de los partidos catalanes en el 96, transfirió la competencia de Tráfico".

María Chivite fue reelegida presidenta del Gobierno foral este verano y acaba de comenzar un nuevo curso político al frente del Ejecutivo. En este sentido, ha afirmado que cuenta con la "fortaleza que nos da la experiencia de cuatro años" y que lo afronta con "el mismo compromiso". "Esta legislatura es clave para consolidar proyectos y seguir avanzando en derechos", ha apuntado.

De cara a los próximos cuatro años, Chivite ha marcado cuatro pilares de su Gobierno: la sanidad pública, la industria, la convivencia y la igualdad.

Sobre estas líneas prioritarias trabajará el Ejecutivo liderado por el PSN. "Somos baluarte de progreso, por eso contamos con la confianza de la ciudadanía para un nuevo gobierno liderado por el PSN".

Chivite ha hablado de las transformaciones que afronta la Comunidad foral. "La ciudadanía es consciente de los cambios y quién lidere esos cambios marcará los resultados. El PSN es garantía de derechos, de que todos tengamos las mismas oportunidades, garantía de convivencia, ya que las sociedades polarizadas generan brechas. Por eso es importante que el PSN esté al frente", ha explicado.

"Hay detrás un balance de gestión que demuestra que todas las catástrofes que UPN predecía, no se han cumplido. Navarra lidera la calidad de vida en España, crea empleo. Hay incertidumbres, y cuestiones que tenemos que mejorar como la sanidad o la siniestralidad laboral, tenemos retos por delante", ha dicho.

Por ello, ha remarcado la importancia de "no caer en la autocomplacencia" y ser "ambiciosos". "Esperamos encontrarnos en este camino a muchos agentes que quieren mejorar Navarra y UPN no ha estado en la construcción común de esta tierra. Un partido que ha gobernado en el pasado y no ha sabido estar a la altura. Debería tener otra altura y otra responsabilidad".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Chivite ha hecho referencia a la posibilidad que desde UPN se abrió a pactar con Geroa Bai y se ha preguntado cuándo las palabras darán paso a los hechos. "Nada ha cambiado, han votado a favor de Feijóo, mienten sobre Volkswagen, votan en contra de que el euskera entre al Congreso, no tiene problema para apoyarse en Vox para gobernar ayuntamientos... por los hechos los conoceréis", ha dicho antes de pedir que "apoyen a Navarra y no se centren en proyectar una imagen desastrosa de Navarra".