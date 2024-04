IU celebra que la ciudad deportiva del Real Oviedo se vaya a instalar en La Manjoya

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha celebrado que la ciudad deportiva del Real Oviedo se vaya a instalar finalmente en los terrenos de La Manjoya.

En una nota de prensa, ha dicho que el "desbloqueo" de la ciudad deportiva es "una buena noticia" para la ciudad, ya que implica "el desbloqueo de un reto aplazado y que ha peregrinado por diversas zonas del concejo".

"Lo es además en una zona adecuada programada inicialmente para vivienda unifamiliar y que con la ciudad deportiva se mantiene con una baja edificabilidad y con una buena orientación y accesibilidad", ha agregado.

No obstante, ha advertido de que "la confirmación de la descontaminación y las reformas del planeamiento requerirán su tiempo, y en ese sentido no habría que establecer plazos que luego no se puedan cumplir".