Cayetana Álvarez de Toledo, frente a gritos e insultos en Etxarri-Aranatz: "La plaza pública es de todos"

Dirigentes del Partido Popular han protagonizado este lunes un acto electoral en Etxarri-Aranatz en medio de la tensión por los gritos e insultos que han recibido de un grupo de vecinos, algunos encapuchados, que han protestado contra su presencia en la localidad navarra.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Barcelona, una de las participantes en el acto electoral, ha defendido que "la plaza pública es de todos" y ha calificado a los vecinos que se han movilizado contra este acto como "xenófobos, tribalistas y antidemócratas".

En el acto se han dado cita, además de Álvarez de Toledo, la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el cabeza de lista de Navarra Suma al Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz, Manuel Leal, además de miembros del partido.

Los 'populares' han encontrado la plaza en la que iban a desarrollar el acto con estiércol esparcido. Además, una veintena de encapuchados se han concentrado con el lema 'Faxismoari egurre!' (leña al fascismo).

A su llegada a la plaza de Etxarri-Aranatz los dirigentes del PP han sido recibidos con silbidos y gritos de "Alde hemendik, utzi pakean" (fuera de aquí, dejadnos en paz), "Zuek, faxistak, zarete terroristak" (vosotros, fascistas, sois los terroristas), "corruptos", "asquerosa", "fascistas", "sinvergüenza" o "cuneteros". También han gritado a favor de los presos de ETA.

El acto se ha desarrollado entre un fuerte despliegue de la Guardia Civil. Cayetana Álvarez de Toledo ha señalado que esta situación demuestra "la infinita superioridad de la España constitucional sobre sus enemigos, sobre quienes gritan, quienes han asesinado y quienes agreden".

"En Cataluña también sufrimos la falta de libertad, por eso digo al 15% de la población de Etxarri que vota al PP que no estáis solos, no estáis solos en ningún pueblo de España, tampoco aquí, en Etxarri-Aranatz", ha afirmado.

"HACÉROSLO MIRAR"

Frente a ello, ha dicho "a estos que gritan aquí, reaccionarios, xenófobos, tribalistas, antidemócratas, que la palabra es de todos y la plaza pública es de todos". "La democracia es hablar, debatir y dialogar, la democracia no es gritar mientras otros hablamos y debatimos. Hacéroslo mirar, reflexionad profundamente sobre lo que sois y lo que defendéis para vuestro pueblo, Totalitarismo, eso es lo que defendéis, y ruptura, decadencia y división", ha señalado.

Por su parte, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "hemos venido a Etxarri-Aranatz porque es nuestra obligación y es nuestro compromiso con los habitantes de este municipio, queremos darles la voz que todos estos energúmenos no les permiten dar". "Nuestros candidatos, unos valientes, se van a enfrentar a todos estos que tenemos aquí alrededor", ha apuntado.

Así, ha asegurado que en las elecciones municipales del 26 de mayo "habrá que elegir entre Bildu-Batasuna o Navarra Suma, porque no hay otra posibilidad de voto en Etxarri-Aranatz, y no podemos consentir que el miedo ahogue las gargantas de nadie, es hora de romper las voces silenciadas, tantos años de falta de libertad para expresar opiniones".

Ana Beltrán también ha rechazado el intento de "blanqueo de la historia" y ha considerado "una vergüenza" que el terrorista de ETA que asesinó al exalcalde de Etxarri-Aranatz Jesús Ulayar sea hijo predileccto del pueblo.

También ha intervenido en el acto el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, quien ha afirmado que "no hemos venido aquí a provocar a nadie, hemos venido a un municipio donde el 15 por ciento de sus vecinos votaron al PP en las últimas elecciones, tenemos dos concejales y ahora vamos a tener más". "Yo pregunto, interpelo a la gente que nos está escuchando, ¿os parece decente que el 15 por ciento de vuestros vecinos no pueda salir a la calle a expresar democráticamente sus ideas? A mi no me parece nada bonito. Respetamos vuestras ideas y os invito a que vengáis a Cataluña a expresarlas, a que vengáis a mi casa si es necesario, porque creemos en la democracia. Estamos aquí por la Constitución, por la democracia y por la libertad", ha afirmado.

Por su parte, el cabeza de lista de Navarra Suma (la coalición de UPN, PP y Ciudadanos) en Etxarri-Aranatz, Manuel Leal, ha pedido que "en Etxarri, en Murchante o en cualquier ayuntamiento de Navarra o de España todo el mundo tenga las mismas libertades y las mismas oportunidades".

Tras ello, ha asegurado que "lo primero que hay que conseguir en Etxarri es que esto sea un ámbito de libertad y de igualdad para todo el mundo, cosa que en este momento no se da". "No se quiere dejar oír a otras personas, no se las quiere respetar", ha señalado.