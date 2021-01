PP catalán esperará a los datos técnicos para decidir si quiere aplazar las elecciones

El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha dicho que esperará a conocer "toda la información" que los técnicos aporten sobre la pandemia para saber cómo afectará en el derecho a voto, y así poder pronunciarse sobre si quiere o no aplazar las elecciones.

En una rueda de prensa telemática este jueves tras visitar la Cámara de Comercio de Girona junto con el presidente del PP, Pablo Casado, y la candidata por Girona, Maria Àngels Olmedo, Fernández ha dicho que el PP acudirá a la mesa de partidos de este viernes "sin haber tomado una decisión" sobre el aplazamiento, teniendo en cuenta el escenario sanitario grave o muy grave que prevé el Síndic de Greuges el 14F.

Y ha reprochado: "Lo que no tenemos sobre la mesa son las consecuencias que cada uno de esos escenarios tendrá en el derecho a voto de los catalanes. No sabemos si desde el día que acaba el voto por correo hasta el día que se hace la elección en urna efectiva, cuántos catalanes podrían contagiarse, y por tanto no acudir a las urnas, así como sus familiares".

Para él, es decisivo conocer esta cifra así como saber qué medidas concretas desarrollará el Ejecutivo catalán para evitarlo, y le reprocha que aún no se sepa todavía "por dónde tiraría el Govern".

Fernández ha defendido que en estos momentos lo "fundamental no es la cuestión electoral", ya que en cada una de las reuniones con partidos el PP ha situado como prioridad garantizar la salud de la ciudadanía así como sus derechos civiles con el ejercicio a voto.