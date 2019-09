Casado llama a Sánchez a frenar las amenazas de desobediencia de Torra

Los desafíos del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la justicia española ha sido una constante durante la última semana. Si el pasado lunes denunciaba las “prisas” del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ayer, en compañía de Puigdemont, se mantenía desafiante ante las instituciones públicas y declaraba que "no teme su inhabilitación".

El presidente de la Generalitat confesó que lo que realmente teme es que "un presidente de la Generalitat no estuviera al frente de la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos del país”. Además, Torra llamaba a la población a "recuperar la iniciativa" a una semana de la Diada a través de su cuenta de Twitter.

No temo la meva inhabilitació. Temeria que un president de la Generalitat no estigués al capdavant de la defensa dels drets humans, civils i polítics del país. I que, davant d'amenaces i repressió, no estiguéssim al costat del que demana la societat catalana. pic.twitter.com/jtc1Jux2Lo