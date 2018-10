Casado atribuye a una estrategia de Moncloa las críticas a su liderazgo

“Ladran, luego cabalgamos”. Es la máxima con la que la dirección del PP explica las críticas recibidas en los últimos días al nuevo liderazgo de Pablo Casado. El propio presidente popular atribuye el ruido a una estrategia de Moncloa, que busca transmitir la idea de que no tienen experiencia, ni propuestas para España, y de que son gente de derechas. Para Casado, todo viene motivado porque el Gobierno se encuentra preocupado ante un PP que está en alza. “Las encuestas van bien, y ya no hay duda de quién lidera la oposición. Estamos marcando el debate. No somos irrelevantes -dice-”.

El líder popular cree además que están volviendo a conectar con el espectro de votantes que dejó de confiar en su partido. Otra cosa es que la gente vote de nuevo al PP o se quede en casa, apunta, pero estamos en la línea que nos pedían, en la de ser contundentes, y no eludir ningún debate por complicado que parezca.

Con estos argumentos rechazan en Génova los reproches al supuesto hiperliderazgo de Casado, a su falta de centralidad o a la debilidad de algunos miembros de su equipo. De momento, el PP va a centrar todo su capital político en las próximas semanas en Andalucía. La orden del líder popular es que todo el partido se vuelque con Juanma Moreno. Y es que, insisten, las encuestas son mejores de lo que parecen, aunque, efectivamente, no lo parezca. Su estrategia pasará por intentar colar en el debate andaluz el mensaje nacional, por equiparar a Susana Díaz con Pedro Sánchez... un presidente que gobierna “con los radicales que quieren cambiar España”.

El objetivo, además es evitar meteduras de pata como las de Isabel García Tejerina, que criticó el sistema educativo andaluz con un símil no muy acertado. Y es que, aseguran, se puede tener razón en el fondo del argumento, pero hay que saber decir las cosas. Después de las andaluzas comenzarán a hacerse públicos los nombres de los distintos candidatos a las autonómicas y municipales. Se hará, eso sí, de manera paulatina, anunciando a los que necesiten recorrido, y evitando, por ejemplo, quemar a otros demasiado pronto.

Este miércoles Sánchez comparecerá en el Congreso para dar cuenta de los resultados del Consejo Europeo y para explicar la postura del Ejecutivo ante la venta de armas a Arabia Saudí, pero a nadie se le escapa que Casado aprovechará para intentar desgastar a un presidente sobreprotegido, que prefiere las fotos con Richard Gere, a dar explicaciones en el parlamento.