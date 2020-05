La carta de un hemofílico a Monedero en COPE: "Esto no va de pijos de bandera"

Antonio es joven. Tiene 27 años y escucha a Carlos Herrera. "De vez en cuando", admite. Además, es hemofílico, lo que quiere decir que padece una enfermedad genética que impide la correcta coagulación de su sangre. Se pone en contacto con COPE porque las últimas declaraciones de Juan Carlos Monedero, el que fuera uno de los fundadores de Podemos, le han indignado.

Monedero comentaba las protestas que comenzaron en la calle Núñez de Balboa en Madrid, en el Barrio de Salamanca. Para criticar la actitud de los manifestantes decidió comenzar su particular monólogo de la siguiente manera: "Hay un puñado de presuntos hemofílicos del Barrio de Salamanca de Madrid. De esos que siempre se han sabido viviendo en los pisos superiores del Titanic".

Después de estas palabras, Antonio ha querido lanzar el siguiente mensaje a Juan Carlos:

Carta a Juan Carlos Monedero de un hemofílico

"De que esto no va de hemofílicos, ni de Titanics ni de pijos de bandera. Tienes que darte cuenta de que esto no va de comunistas, fascistas, franquistas, izquierdas y derechas. Tienes que darte cuenta de que lo que necesita este país son líderes buenos, con estudios, recorrido en empresa privada y capacidad de gestión. Políticos que no nos envenenen y manipulen con sus palabras sino personas de acción, que se echen este país a sus espaldas y nos den verdaderas soluciones sociales y económicas. Patriotas. Si queremos que este país salga adelante necesitamos que en la política esté la gente más competente y no un puñado de lo más bajo de la sociedad. Y eso eres tú Monedero, tu partido y tu gobierno. El resto tampoco se queda corto.

Habéis convertido el Congreso en un patio de lucha, insultos, desprecios y la sociedad y economía es reflejo de ello. Enfrentáis al empresario con el trabajador, al andaluz con el catalán al rico con el pobre y al hemofílico con el resto. Conseguís que nos peleemos entre nosotros con tal de defender vuestro sillón y vuestros votos. Os damos igual y os da igual España.

Con vuestra incompetencia habéis logrado que España sea uno de los países con más números de muertos en esta crisis y uno de los países más dañado desde el punto de vista social y económico. Porque tú y tu partido, salvadores que representáis a las mujeres y al pueblo, dejáis que mi madre (médico) no tenga la protección adecuada para enfrentarse a la muerte todos los días. Porque sólo teníais que hacer cuatro cosas; test, proteger a médicos, a nuestros mayores y reforzar la sanidad. Todo lo que habéis hecho lo habéis hecho tarde y mal. La oposición, decepcionante; la misma incompetencia.

Vosotros destruís y enfrentáis cuando lo que necesitamos es acuerdo, educación y respeto. Hay que trabajar por España, querido, que es mucho más grande que cualquiera de vosotros. Déjate de hemofílicos Monedero que ya mucho tenemos con la que nos ha tocado, porque mientras piensas en la insensatez que vas a decir mañana, algunos pensamos en nuestra enfermedad, trabajo y si vamos a tener para comer.

Fdo. Un hemofílico".

