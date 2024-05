Carrizosa se despide del Parlamento catalán convencido de que Ciudadanos "volverá"

El líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Carlos Carrizosa, se ha despedido este jueves del Parlament, después de que su partido no consiguiera ningún escaño en las pasadas elecciones catalanas, aunque se ha mostrado "convencido" de que la formación volverá a la cámara catalana.

En la última sesión de la Diputación Permanente del Parlament antes de que se constituya la nueva cámara, Carrizosa ha aprovechado para hacer un breve discurso al final, en el que ha denunciado el "engaño" del procés y ha reivindicado a Cs como "la principal oposición al régimen nacionalista que lleva gobernando tantísimos años en Cataluña".

Diputado del Parlament desde 2012, Carrizosa ha señalado que ha vivido el "auge y caída del procés".

"Fueron las clases dirigentes las que impulsaron este procés, engañando a buena parte a sus propios correligionarios y han motivado una división social, una decadencia económica y desde luego se ha dilapidado el prestigio de Cataluña en el resto de España durante esta década", ha indicado.

"Me voy con la sensación de haber cumplido con aquello para lo que vine. Vine aquí convencido de que todo aquello no era bueno para Cataluña y me voy convencido de que no ha sido bueno y de que desde Cs hemos hecho todo lo posible para que la sociedad catalana tomase otro camino", ha agregado Carrizosa, que ha deseado "mucha suerte" a los diputados que iniciarán la nueva legislatura y ha puesto en valor el oficio de la política.

A pesar de que ahora Cs se encuentra "en horas bajas", Carrizosa ha asegurado que su partido sigue "representando mucho a muchísimos catalanes" y se ha mostrado "convencido" de que volverán al Parlament.

"Volveremos a hacer las políticas que hemos hecho siempre. Una frontal oposición a un proyecto que nos parece divisorio y pernicioso para Cataluña, pero a la vez el poder votar con cualquier otro partido aquellas cuestiones que creemos que benefician a todos los catalanes", ha argumentado.