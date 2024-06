Carnero reitera que Herrero es un portavoz "inexistente" y se abstiene de contestar a las críticas sobre su gestión

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reiterado que el edil socialista Pedro Herrero es el portavoz "inexistente" del PSOE en la ciudad, motivo por el que se ha abstenido de contestar a las críticas que este partido ha realizado sobre la "mala" gestión en el primer año de gobierno municipal.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en la Casa Consistorial, los socialistas han asegurado que esta "mala" gestión se debe a que el primer edil "ha sido el peor alcalde en la democracia de la capital vallisoletana, que carece de ganas y actitud y se desentiende de sus responsabilidades".

Preguntado por estas críticas, el regidor ha asegurado, en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración del Jaipur Literature Festival Valladolid 2024, que "desconoce" las acusaciones del PSOE y ha tachado a Herrero de portavoz "inexistente", de forma que "no se puede decir nada porque a lo que no existe no se puede contestar".

Cabe considerar, por otra parte, que este lunes, 17 de junio, el Ayuntamiento celebrará un Pleno extraordinario para el Debate del Estado de la Ciudad, el primero de este mandato, que coincidirá con el primer aniversario de la toma de posesión de Jesús Julio Carnero como alcalde de la capital del Pisuerga.