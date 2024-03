El PP carga contra Moncloa por manipulación del informe del Comisión de Venecia y dice que no avala la ley de amnistía

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha cargado este viernes contra el Gobierno por la "manipulación" del informe preliminar de la Comisión de Venecia, señalando que éste "no avala" la ley de amnistía como defienden desde Moncloa.

"Que desesperado debe estar Sánchez para recurrir a una burda manipulación como esta. En su afán por tapar la corrupción que le acorrala no le importa mentir incluso sobre borradores de las instituciones europeas", ha criticado García en un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Fuentes del PP en el Senado han señalado además que la Comisión de Venecia afea al Ejecutivo que la proposición de ley de amnistía se haga "sin informes y sin participación social" por la vía de urgencia, poniendo el foco en que "una ley de esta naturaleza no se puede hacer para personas concretas".

Según el PP, "es indeterminada en el objeto y el tiempo por eso es contraria a los principios de seguridad jurídica y legalidad penal" y "los delitos de malversación y corrupción están mal definidos"

"No entra en la división de poderes por ser un asunto de la constitucionalidad de un país", dice el PP.

La Comisión de Venecia cree que la ley de amnistía, en su informe preliminar, no afectaría a la separación de poderes, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas. El texto, no obstante, apunta que "los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos", al tiempo que ha cuestionado el procedimiento de urgencia de la norma "dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes".