Carabante carga contra "ecologismo de pancarta" del Gobierno tras recibir la petición de talar 23 árboles en Moncloa

Pedirá la autorización del Ministerio de Transición Ecológica para ver si esta tala le parece "un atentado ecológico"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha cargado este lunes contra el "ecologismo de pancarta" del Gobierno y su "falta de coherencia", al solicitar al Ayuntamiento de Madrid la tala de 23 árboles en el entorno de Moncloa.

Durante su visita a la Quinta de los Molinos, Carabante ha cuestionado la postura "incoherente" del Gobierno central en relación a las talas, como las de la A-5, o las que ahora solicita próximas al Palacio de la Moncloa.

"Mientras se manifiesta y se encadenan cuando se producen talas de árboles bien justificadas como consecuencia de infraestructuras tan importantes como la Línea 11, con otro puño lo que hacen es firmar solicitudes al Ayuntamiento de Madrid para la tala de árboles", ha aseverado Carabante.

El delegado ha detallado a los periodistas que la comunicación de tala realizada por el Gobierno se debe a la "falta de conservación en el Palacio de la Moncloa" y que el Ayuntamiento va a proceder a solicitar la autorización al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Vamos a solicitar la autorización a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, a ver si esto le parece también un atentado ecológico o no, y cuando tengamos su autorización procederemos a autorizar la tala", ha señalado Carabante.

"Los que van de ecologistas no mantienen sus propios árboles, porque lo que solicitan es que los talemos por falta de mantenimiento. Es decir, que no solo son incoherentes, sino que además ese ecologismo es de pancarta, porque cuando tienen que destinar dinero para mantener los árboles no lo hacen y por eso hay que talarlos", ha censurado el delegado.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRES MESES

Según han trasladado a Europa Press fuentes del área que dirige Borja Carabante, el Ministerio de la Presidencia ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid autorización para proceder a la tala de 23 árboles en el complejo de La Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto inicial de 901,44 euros.

La decisión del Gobierno de Sánchez de talar 23 árboles de La Moncloa llega después de haber encargado a una empresa privada (Valoriza) una evaluación del arbolado en el complejo presidencial. Los ejemplares afectados son de 9 especies diferentes: tuya del Canadá, magnolia grandiflora, pino, cedro, tejo común, sófora, manzano silvestre, espumilla y castaño de indias, aseguran.

Además, detallan que se trata de ejemplares que, en su mayoría, se encuentran en una etapa fisiológica madura, salvo uno que se encuentran en su fase joven, con alturas que oscilan entre los 5 y los 18 metros.

El informe de evaluación del arbolado elaborado por esta empresa llega a la conclusión de que "en ocasiones no es posible mantener el árbol en perfectas condiciones" y que "lo que determina si un un árbol ha de ser talado o no es una revisión de seguridad realizada por técnicos competentes, con el objetivo de determinar si el mantenimiento del árbol es o no posible y seguro", han apostillado.