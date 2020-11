La cara de Felipe VI y Pablo Iglesias tras escuchar esta interpretación del himno de España en Bolivia

El recibimiento oficial de Bolivia al rey Felipe VI con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente del país, Luis Arce, ha sido de lo más llamativo. Fue concretamente en el momento en el que la banda musical interpretó el himno de España de una manera completamente desafinada.

El monarca, que iba acompañado de la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya y el Vicepresidente Segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, fueron recibidos por las autoridades del país tras la llegada del avión al aeropuerto de La Paz, capital de Bolivia. Durante la recepción oficial se cumplió con el protocolo habitual: regalos, discursos... y la interpretación del himno español y el del país latino.

Pero como decimos, la banda no estuvo a la altura, y poco se parecía los acordes musicales que interpretaban los “profesionales” al himno de nuestro país. Tanto Felipe VI como Pablo Iglesias no fueron capaces de disimular su asombro pese a que buena parte de su rostro estaba tapado con mascarillas. De hecho, ambos hacían el clásico movimiento de ojos que revelaba que no estaban pasando por una situación nada cómoda.

Las redes sociales no pasan por alto lo ocurrido

Como no puede ser de otra manera, lo ocurrido en Bolivia no ha pasado de puntillas en nuestro país y para los usuarios de las redes sociales, que no han dudado en inmortalizar el momento. “Más que el himno de España lo que ha sonado hoy en Bolivia ha sido la cucaracha. Si Pablo Iglesias quiere arrastrarse en este tipo de actos es cosa suya, pero deberían dejar a un lado a Felipe VI”, comentaba uno de los usuarios en su cuenta de Twitter.

Más que el himno de España lo que ha sonado hoy en Bolivia ha sido la cucaracha. Si Pablo Iglesias quiere arrastrarse en este tipo de actos es cosa suya, pero deberían dejar a un lado a Felipe VI.



pic.twitter.com/PguMd4zgSY — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 8, 2020

Para algunos, se trata de una tomadura de pelo a las autoridades españolas, ya que pone por los suelos la imagen de nuestra patria. Todo en un día en el que el Rey fue declarado "Huésped Ilustre" de La Paz y El Alto a su llegada, título recibido de la mano de los presidentes de los Concejos Municipales: Jorge Silva y Antioco Cala

Esto es una tomadura de pelo premeditada de la que no cuesta imaginar a los ocurrentes responsables — E (@E_G0LDSTE1N) November 8, 2020

Madre mía qué vergüenza �� — Beatriz ���� (@Bea_M_1) November 8, 2020

Tampoco han faltado comentarios irónicos en la que los usuarios hacían sus propuestas para haber logrado un mejor resultado a la hora de interpretar nuestro himno nacional (no es difícil mejorarlo).

Lo podían haber interpretado con charangos hechos de quirquinchos, hubiera sonado más típico de allí. — Atomic Silver (@Atomic1961) November 8, 2020

¿Es que no tenían director porque es antidemocrático que alguien esté al mando? — Nina ���� (@Nina33095462) November 8, 2020

Que horror !!! Mis oídos!!! — purser91 (@purser91) November 8, 2020

Cabe recordar que el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, ganó las elecciones generales del pasado 18 de octubre en el país con una amplia mayoría del 55,1 por ciento de los votos al frente del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales.

Felipe VI había acudido cuando como Príncipe de Asturias a las investiduras de Evo Morales, quien gobernó Bolivia de 2006 a 2019, pero desde que ocupa la Jefatura del Estado no había realizado una visita oficial a este país.