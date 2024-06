Cañas (Cs): "A Feijóo le diría que lo mejor que puede hacer es no hablar"

Cree que el líder del PP tiene la intención de perjudicar sus propias campañas

El candidato de Cs a las elecciones europeas, Jordi Cañas, ha recomendado al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, no hablar para, ha dicho, no acabar equivocándose: "A Feijóo le diría que lo mejor que puede hacer es no hablar".

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa en la Agència Catalana de Notícies (ACN), después de que Feijóo asegurara este lunes que no descarta recurrir a una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez si se da el "contexto adecuado".

"Es evidente que lo que dijo ayer bien no le va a ir. No creo que consiga ni un solo voto", ha asegurado Cañas, que cree también que Feijóo tiene la intención de perjudicar sus propias campañas electorales.

Preguntado por la propuesta que lleva el PP en su programa electoral, publicado este martes y consultado por Europa Press, de crear un nuevo delito europeo de traición, Cañas ha apuntado que "se les ha ocurrido para desviar la atención después de la cagada de Feijóo".

Asimismo, se ha mostrado partidario de crearlo: "Sí. '¿Why not?' Yo creo que deberíamos avanzar en una integración de los códigos penales para que delincuentes no aprovechasen que no existen tipificaciones homologables entre países para escaparse de la justicia".

"Si quieren incorporar la traición como delito, pues vale. ¿Cómo lo van a hacer? A ver si lo explican. ¿Eso cómo se hace?", ha añadido.

VE EN FEIJÓO LA "CARA DE ABASCAL"

Preguntado por la propuesta del PP de garantizar que los inmigrantes cumplen con --textualmente-- los requisitos mínimos de integración y de adherencia a los principios y valores recogidos en la carta de derechos fundamentales de la UE, Cañas ha expresado: "Feijóo a veces es polimorfo. Se le está poniendo cara de Abascal".

Sobre la propuesta, Cañas no cree que "sea el camino", aunque ha asegurado que cuando una persona llega a un país, debe aceptar y acatar las leyes de ese país y entender que hay derechos y obligaciones.

"Hacer propios discursos de la ultraderecha no creo que sea el camino, pero también es cierto que aquel que esté entre nosotros tiene que respetar las normas que nos hemos dado y que significan el mayor nivel de evolución del ser humano en la historia de la humanidad, que es lo que es Europa", ha sostenido.

LA ULTRADERECHA RECOGE "CABREO"

Finalmente, Cañas ha asegurado que Cs no ha pactado ni pactará "ni con la ultraderecha ni con la ultraizquierda" en el Parlamento Europeo porque, según él, la formación entiende que los retos a los que se enfrenta Europa requieren del centro político.

"Todo el mundo es consciente de que desde los extremos no se construye nada, se genera oposición firme, pero no se construye", ha señalado, y ha criticado que no verbalizar los problemas de la ciudadanía alimenta a la ultraderecha.

"La ultraderecha lo que hace es recoger ese malestar, ese cabreo, ese enfado", ha dicho, y ha apuntado que, derivado de ese enfado, la ciudadanía reacciona mal electoralmente, en sus palabras.