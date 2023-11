CaixaForum acoge la exposición 'Cómic. Sueños e historia' con 157 obras sobre el relato del tebeo occidental

El director corporativo del Área de Cultura y Ciencia de la Fundación 'la Caixa', Ignasi Miró; el galerista, coleccionista y comisario de la exposición, Bernard Mahé, y el director de CaixaForumZaragoza, Ricardo Alfós, han presentado este martes, 28 de noviembre, 'Cómic. Sueños e historia' una exposición de 157 obras que abarca más de un siglo de historia del tebeo occidental como medio de comunicación de masas.

La Fundación "la Caixa" presta especial atención, en los últimos años, en su programación a aquellas manifestaciones culturales propias de los siglos XX y XXI.

Tras dedicar recientemente exposiciones a los universos de la moda, los videojuegos y los tatuajes, llega el turno del cómic. Según la Fundación, el cómic cuenta en la actualidad con un alcance comunicativo que difícilmente puede lograr otro medio de expresión.

Sin embargo, durante décadas su valor cultural y artístico no ha sido reconocido. De forma paulatina se ha consolidado como una forma de expresión que, emparentada con otras como la literatura, la pintura o el cine, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo y ha entrado en las salas de exposiciones y en el ámbito académico.

La exposición 'Cómic. Sueños e historia' propone una completa panorámica sobre el nacimiento y la evolución de los distintos tiposde historieta existentes en el mundo occidental. Al reunir "los mejores cómic" de la historia del género en Europa y América,redescubriendo su potencia artística.

El título de la muestra remite a la doble condición del cómiccomo herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro, y como "poderoso" medio de creación de realidades paralelas, mundosimaginarios, utopías y distopías.

El ser humano, según ha informado la Fundación, ha narrado en imágenes desde la prehistoria. La forma de expresión secuencial se remonta a las pinturas rupestres y reaparece una y otra vez a través de los jeroglíficos egipcios, la pintura narrativa medieval o los salterios y libros de horas.

ECLOSIÓN DEL CÓMIC

El cómic, tal y como ha indicado 'la Caixa', eclosiona con los medios de impresión masivos durante el siglo XX y presenta elementos formales que la definen, como son la narración múltiple o su ritmo característico.

Desde que el caricaturista suizo Rodolphe Töpffer dibujara una serie de divertidas historietas para sus estudiantes a mediados del siglo XIX y, más tarde, autores como Richard Felton Outcault adoptasen como norma el bocadillo de texto, el cómic ha constituido un espejo de la realidad capaz de reflejar los cambios de la sociedad y, sobre todo, los modelos de imaginación.

Al mismo tiempo, el cómic ha sido también incentivo de esos cambios y ha aportado anticipaciones sustantivas, como muestra la aproximación a la obra de autores como George Herriman, Milton Caniff, Winsor McCay, Alberto Breccia, Jean Giraud (Moebius) o Enki Bilal en esta exposición.

La Fundación ha señalado que 'Cómic. Sueños e historia' "fascinará" tanto al lector erudito, que podrá contemplar decenas de páginas originales de obras seminales, como al aficionado gracias al acercamiento histórico y didáctico al género.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PARTICIPACIÓN DE AUTORES ESPAÑOLES EN UN MONTAJE ESCENOGRÁFICO

La exposición presenta la obra de los grandes maestros universales y también de clásicos del cómic de España. La muestra comienza con un dibujo de la serie de 1896 'The Yellow Kid', de Richard Felton Outcault considerado el primer cómic moderno, y llega hasta la actualidad con el cómic en 'Joselito', de Marta Altieri, que juega con todas las posibilidades que ofrece el mundo digital, como el concepto de 'scroll' infinito.

Entre ambas obras, los visitantes podrán disfrutar de 157 obras originales y una reproducción entre las que destacan decenas de páginas de los dibujantes más célebres de los ámbitos nacional e internacional. La exposición ha reunido numerosas obras maestras de la historia del cómic que justifican por sí mismas la visita a la exposición.

La muestra ha incluido obras de algunos de los personajes o cómic más célebres, como 'Little Nemo in Slumberland', de Winsor McCay; 'Terry y los piratas', de Milton Caniff; 'Tintin', de Hergé; 'Flash Gordon', de Alex Raymond; 'The Spirit', de Will Eisner; distintas obras de Moebius; Corto Maltés o de Hugo Pratt.

La muestra se completa con primeras ediciones de revistas ylibros, así como con reproducciones digitales. Además, también se haquerido contar con la colaboración de destacados autores españoles,que han creado obras expresamente para la muestra. Es el caso de PacoRoca, que ha hecho un homenaje a la historia del cómic español con undiorama en el que aparecen algunos de sus grandes creadores, y de Ana Galvañ, responsable del cartel de la muestra.

'Cómic. Sueños e historia' cuenta con un montaje escenográfico que hace de la visita una experiencia inmersiva. A cargo del escenógrafo y dramaturgo Ignasi Cristià, reproduce elementos icónicos como la cama de 'Little Nemo', que es el primer gran clásico de la historia del cómic.

ESTATUAS 3D DE ASTÉRIX

La muestra también contará con dos estatuas en 3D de los principales protagonistas de Astérix junto a una ilustración de grandes dimensiones creada para la exposición y que presenta a todos los personajes de la popular historieta francesa.

Ambas figuras se situarán en sala 5B de CaixaForum Zaragoza para que los visitantes puedan fotografiarse junto a las esculturas. El proyecto nace a partir de la colección de Bernard Mahé, una de las más importantes de Europa, y se ha completado con préstamos de numerosas instituciones y de coleccionistas privados, así como de los propios autores, en el caso del cómic español.

La exposición se ha podido ver anteriormente en CaixaForum Madrid, en CaixaForum Barcelona, en CaixaForum Sevilla; así como en CaixaForum Valencia antes de viajar a CaixaForum Zaragoza.

Para acompañar la exposición, se ha colaborado con la Editorial Flammarion en la publicación de Anatomía del cómic, a cargo de Damien MacDonald, una recopilación histórica que reúne una selección de obras maestras del cómic de Europa y América.

SALÓN DEL CÓMIC DE ZARAGOZA

Además, la muestra convivirá durante tres días con la celebración del Salón del Cómic de Zaragoza, que tendrá lugar del 15 al 17 de diciembre en la capital aragonesa.

Una cita para los amantes del cómic con la que CaixaForum Zaragoza sumará sinergias ofreciendo a los visitantes del salón la posibilidad de visitar la muestra del centro cultural de la Fundación 'la Caixa'.

Distribuida en ocho ámbitos, 'Cómic. Sueños e historia' muestra los inicios de este género, su eclosión con los medios de impresión masivos, el nacimiento y mito de los superhéroes, la edad de oro del cómic francobelga, la llegada de la modernidad en torno al eje Italia-Argentina, la explosión del género fantástico y la nueva vanguardia surgida en las últimas décadas. Todo ello, prestando una especial atención a la evolución del cómic en España.