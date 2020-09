Cs busca candidatura consensuada en Cataluña para activar el reloj electoral

El líder del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado este martes que la formación quiere presentar una candidatura consensuada en la futuras elecciones catalanas con el resto de la oposición con el fin "de poner en marcha el reloj electoral" y evitar "la parálisis que pretende el independentismo".

En una entrevista a Onda Cero, Carrizosa ha apuntado que "ante el peligro de que el independentismo elija bloquear más allá del mes de febrero" al no querer proponer un sustituto para Torra, a la oposición "le toca hablar para presentar una candidatura" que ayude a activar la cuenta atrás electoral.

El objetivo de esa candidatura "consensuada", que no ha aclarado si podría ser la suya misma, sería solo a efectos de activar el reloj de nuevas elecciones, pues "mayoría para ser investido no va a tener nadie que no sea independentista", ha valorado Carrizosa.

Esos contactos para un candidato ya habrían comenzado, aunque no ha dado más información al respecto.

Preguntado por qué no se presenta sin más aunque no lo haya pactado con el resto, el líder de la oposición ha señalado que su voluntad es consensuar un nombre con las fuerzas que no dan apoyo al Govern, del mismo modo que trabaja por una coalición electoral constitucionalista.

"La verdad es que me lo están poniendo muy difícil", ha reconocido Carrizosa, tras semanas de recoger reticencias del PP y rechazos claros del PSC a esa opción.

Por otro lado, en una intervención distinta en Rac1, Carrizosa ha advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que la ley no prevé que pueda "decir que no" a un candidato por valorar que tiene o no opciones, como apunta el último informe de los letrados.

El líder de Cs en Cataluña ha recordado que el artículo 4.2 de la ley del Govern establece que debe presentar un candidato al pleno en el plazo de 10 días y que no hacerlo bajo el pretexto de que tiene "opciones" o no de conseguir mayoría es una interpretación de los letrados.

Para la formación naranja, el informe de los letrados, por "favoritismo" a Torrent, de ERC, uno de los socios de Govern, da unas atribuciones que no tiene al presidente de la cámara para activar el calendario electoral.

En ese sentido, el candidato a las futuras elecciones catalanas de Cs ha dicho que "estudiarán" en su caso llevar al Tribunal Constitucional la vulneración de la ley de Govern si finalmente Torrent elude convocar el pleno y emite una mera declaración en su lugar en la que se señale que ningún candidato tenía opciones.