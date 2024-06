Bruselas examina la petición de PP y PSOE para retomar la mediación sobre el CGPJ y no comenta el ultimátum de Sánch

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS9

La Comisión Europea está examinando las peticiones recibidas la víspera por parte del PP y del PSOE para reactivar la mediación de Bruselas con vistas a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dicho este jueves un portavoz que ha evitado comentar el ultimátum dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de medidas unilaterales si no hay un acuerdo antes de que acabe el mes.

"Recibimos ayer la petición de una reunión por ambas partes. Ahora estamos examinándolo y estamos en contacto con las partes", se ha limitado a decir el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, al ser preguntado por si la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho, Vera Jourova, ha puesto fecha para el encuentro.

Tras meses de parón en los contactos con Bruselas, los negociadores del PSOE y del PP --el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, respectivamente-- contactaron el miércoles con Jourova para solicitar una reunión en los próximos días.

Bolaños planteó que el encuentro se celebrara este mismo viernes en Madrid o bien la próxima semana en Bruselas, pero por el momento no ha trascendido una fecha. Cabe recordar que el viernes se celebra una reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo a la que Jourova tiene previsto acudir.

Entretanto, el portavoz de Jourova tampoco ha querido comentar el ultimátum de Sánchez lanzado el miércoles, cuando el presidente avisó de que si no se desbloquea la situación antes de que acabe el mes retirará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer los nombramientos de los miembros del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia.

"No tenemos nada que decir en particular sobre las discusiones entre las partes o anuncios en España", ha apuntado Wigand, quien ha recordado que la posición de la Comisión Europea respecto a la urgencia por la renovación del CGPJ no cambia desde hace años y está recogida en el informe anual sobre el Estado de derecho que Bruselas publica cada verano.

El informe insta a España en sus últimas ediciones a renovar con carácter "prioritario" el CGPJ y a emprender "inmediatamente después" la reforma del sistema de elección de los vocales. Tanto PSOE como PP han expresado su disposición a buscar un acuerdo para desbloquear la situación pero chocan en los tiempos respecto de la reforma, que los ?populares? quieren negociar en paralelo a la renovación pero que el PSOE quiere dejar para después.

La última vez que Bolaños y Pons se vieron con la mediación del Ejecutivo comunitario fue a mediados de marzo cuando aún tutelaba el diálogo el comisario de Justicia, Didier Reynders, que ahora se encuentra en excedencia por su campaña para dirigir el Consejo de Europa, un órgano ajeno a la UE. La vicepresidenta Jourova, de la familia liberal como Reynders, tomó el relevo de las competencias del comisario pero no ha tenido contactos con las partes, a la espera de que PSOE y PP dieran muestras claras de que retomaban el diálogo entre ellos.