Boko Haram reivindica la matanza de decenas de agricultores durante el fin de semana en Nigeria

El grupo terrorista Boko Haram ha reivindicado este martes la matanza de varias decenas de agricultores ocurrida el sábado en la localidad Zarbamari, en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, en un suceso que ha conmocionado al país y provocado llamamientos al cese de los altos cargos de seguridad.

En un vídeo, el grupo que lidera Abubakar Shekau ha reivindicado por boca de uno de sus comandantes que el ataque fue una venganza por la muerte de sus milicianos a manos de soldados nigerianos y ha advertido a los civiles de que no espíen en su contra, según informa el medio local HumAngle.

De acuerdo con el experto en terrorismo Bulama Bukarti, en su mensaje Boko Haram sostiene que la matanza es una represalia al hecho de que los agricultores hayan detenido a algunos de sus integrantes y los hayan entregado al Ejército nigeriano.

Según el balance ofrecido por las autoridades, al menos 43 agricultores fueron asesinados el sábado por los milicianos en Zarbamari, una localidad especializada en el cultivo de arroz próxima a Maiduguri, la capital de Borno y lugar de origen de la insurgencia de Boko Haram.

Entretanto, el Senado ha aprobado este martes una moción en la que pide al presidente del país, Muhamadu Buhari, que cese a todos los jefes de seguridad del país y nombre de forma inmediata a otros nuevos "inmediatamente" y que lleve a cabo una reestructuración de la arquitectura de seguridad de Nigeria, según informa el diario 'The Punch'.

Sin embargo, el portavoz presidencial, Garba Shehu, ha defendido este mismo martes que esta no es la solución. "El clamor por el cese está fuera de lugar considerando que el presidente no es de la opinión", ha declarado en una entrevista televisiva, según el diario local 'The Guardian'. Buhari es quien decide "a quién mantiene como jefes y por cuánto tiempo", ha subrayado.

Además, la Cámara de Representantes ha invitado al presidente a comparecer para hablar sobre la situación de seguridad que atraviesa el país. La decisión se ha tomado en una votación de viva voz después de que la sesión haya tenido que suspenderse para continuar a puerta cerrada ante la división que la petición de comparecencia de Buhari por parte de diputados de Borno generaba entre los parlamentarios, según el diario 'Vanguard'.

Aunque el presidente llegó a dar por derrotado a Boko Haram y el Ejército ha intensificado sus acciones en la zona del lago Chad donde opera, lo cierto es que tanto la facción que lidera Shekau como su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), han recrudecido en los últimos meses sus acciones. También han llevado a cabo ataques en Camerún, Chad y Níger.