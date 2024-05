Bilbao celebra la XV edición de "Clown Zorrotza" con cinco espectáculos gratuitos el 31 de mayo y 1 de junio

El Ayuntamiento de Bilbao organiza la XV edición de su programa "Clown Zorrotza", que ofrecerá con cinco espectáculos gratuitos en el Parque del Ferial de Zorrotza este viernes, 31 de mayo, y el sábado, 1 de junio.

Cada una de las cinco compañías que participan este año en la iniciativa presentarán espectáculos dirigidos a todos los públicos, con la disciplina del clown como protagonista absoluta. Todas las citas serán de acceso gratuito y están pensadas para que personas de todas las edades puedan disfrutar de ellas.

"Clown Zorrotza" se inaugurará este viernes, 31 de mayo, a las 18.30 horas en el Parque del Ferial de Zorrotza, con el espectáculo "Ambicions" de la compañía Teatro sobre ruedas. En esta actuación que conjuga poesía, música y humor se ofrece una reflexión sobre los límites a los que cada cual está dispuesto a llegar por cumplir sus deseos, según ha informado el consistorio.

A las 19.30 horas será el turno de Cris Clown,que ofrecerá su obra "Home", un espectáculo que "conjuga comedia y drama para visibilizar los efectos de la soledad en las personas, y cómo pueden sobreponerse a ella", han avanzado desde el ayuntamiento.

El sábado, 1 de junio, la jornada se iniciará a las 18.00 horas con "Eraitsi S.L" de Goitibera Antzerkia, una obra que habla de las obras, pero de las de construcción y de cómo el presente en el que vivimos está repleto de ellas.

Después le seguirá Cía Anna Confetti a las 19.00 horas con su espectáculo "A la fresca", que se basa en las abuelas que en las noches de verano "salían a tomar el fresco y comentar las anécdotas de la jornada, donde cualquier hecho cotidiano podía convertirse en una gran historia".

Para finalizar, a las 20.00 horas las artistas Colette Gomette y Anna De Lirium ofrecerán "The one & the one", una actuación en la que "a través del contraste entre la manera de comportarse de dos seres cándidos se muestran las complejidades de las relaciones humanas".