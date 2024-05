Barcelona reformará el urbanismo táctico de Sant Antoni para convertirlo en estructural

El gobierno de Collboni quiere resolver las "carencias" detectadas en los ejes verdes del Eixample

El Ayuntamiento de Barcelona reformará el urbanismo táctico del barrio de Sant Antoni para convertirlo en estructural, en concreto el de las calles de Comte Borrell y Parlament y la plaza que hay en su confluencia, donde ya intensificó la limpieza tras quejas vecinales por la "degradación" del espacio.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha anunciado en declaraciones a los periodistas que el gobierno municipal ya ha iniciado los trámites para llevar a cabo esta reforma, cuyas obras prevé iniciar a principios de 2026 con una duración de un año y medio, y un presupuesto de 8 millones de euros.

El gobierno de Jaume Collboni quiere reformar esta zona, en la que se implantó urbanismo táctico con actuaciones provisionales y reversibles como franjas de colores, mobiliario urbano, jardineras que se pueden mover o juegos pintados en el suelo.

El objetivo es resolver las "carencias" que han detectado en los ejes verdes del Eixample en cuanto al mantenimiento y a la movilidad, que se garantice la flexibilidad y la convivencia de los usos, y que se adapten al nuevo código de accesibilidad de Catalunya.

DISTINCIÓN DE LOS ESPACIOS

El ámbito en el que se prevé actuar es de 13.400 metros cuadrados, que incluye cinco tramos de calle: tres tramos de Comte Borrell (entre la avenida Paral·lel y la calle Manso) y dos de la calle Parlament (entre la calle Viladomat y la ronda de Sant Pau).

Bonet, que no ha concretado cómo será el futuro diseño, ha apostado por que sea uno que permita distinguir el espacio para cada uso, ya que señala que "cuando tienes demasiado homogeneidad no sabes cual es el espacio pensado para cada cosa".

Mientras no empiecen las obras, la titular de Urbanismo se ha comprometido a mantener la zona para que no se degrade porque deben cumplir con los procesos legales hasta poder iniciar las obras: "No nos queda otra".

LOS TRÁMITES

Así, el Ayuntamiento prevé adjudicar en las próximas semanas la redacción de los anteproyectos para convertir en definitiva la urbanización de estas calles y la plaza que hay en la confluencia, un compromiso que Bonet ha recordado que nace desde el inicio de mandato.

La redacción de los anteproyectos es el trámite previo a la redacción de los correspondientes proyectos ejecutivos de los ámbitos de actuación, que ya estaban incluidos en dos concursos de plazas y ejes de Sant Antoni.

Estos concursos se licitaron antes de terminar el mandato pasado para recoger ideas de cara a la urbanización definitiva del ámbito, y ahora se resuelven para poder contratar los equipos redactores.

En cuanto a las plazas, el concurso incluía el diseño de los ámbitos de los cruces de Comte Borrell-Parlament y Rocafort-Tamarit, que ya se ha resuelto, y la propuesta ganadora de la plaza Comte Borrell-Parlament será la encargada de diseñar la reurbanización definitiva.