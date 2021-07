Barcelona abre un nuevo punto de formación tecnológica gratuita en el Cibernàrium de Nou Barris

Collboni dice que permitirá "combatir la brecha digital y garantizar la igualdad de oportunidades"

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un nuevo punto de formación tecnológica gratuita para la ciudadanía en el Cibernàrium del distrito de Nou Barris, que se ubica en el Parque Tecnológico de Barcelona Activa.

Con este recurso, el consistorio busca reducir la brecha digital facilitando a las personas el acceso y los conocimientos tecnológicos necesarios para la vida cotidiana en una sociedad digitalizada, ha informado el Ayuntamiento este sábado en un comunicado.

También tiene por objetivo potenciar las habilidades y competencias digitales especializadas de personas que ya usan internet habitualmente para facilitar la mejora profesional, el emprendimiento y la búsqueda de oportunidades de trabajo.

La ubicación de este centro quiere impulsar una mayor proximidad, acercando los recursos de formación tecnológica a los barrios, ofreciendo más plazas presenciales y poniendo el foco en las personas con menos conocimiento de uso de dispositivos informáticos.

El nuevo espacio cuenta con cinco aulas equipadas con ordenadores, dispositivos y pizarras digitales con capacidad de formar simultáneamente a más de un centenar de personas, y estará abierto desde las 9.00 hasta las 20.00 horas los días laborables.

ESTUDIO DE BRECHA DIGITAL

Según un estudio de brecha digital del Ayuntamiento, un 8% de viviendas no están conectadas a internet, mientras que durante el confinamiento por el coronavirus el 66% de las personas con renta baja no pudieron teletrabajar y un 25% de niños no pudieron estudiar telemáticamente.

Un informe de Barcelona Digital Talent de julio de 2021 destaca que el ecosistema de la ciudad ha generado 6.700 nuevos profesionales en 2020, y 2 de cada 10 ofertas de trabajo son digitales.

JAUME COLLBONI

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado la necesidad de "combatir la brecha digital y garantizar la igualdad de oportunidades para que las personas puedan acceder a un tipo de trabajos que ahora tienen una gran demanda por parte de las empresas".

Para él, el Cibernàrium permitirá ampliar su capacidad de oferta de formación para llegar a las 15.000 personas anualmente, concretamente mujeres y jóvenes con poca calificación.