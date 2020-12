Ayuso critica que quieran "armonizar con el desastre independentista" e insiste en que Madrid es "paraíso de libertad"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Gobierno central quiera "armonizar con el desastre independentista" y ha insistido en que Madrid es "un paraíso de libertad".

Así lo ha manifestado en la Asamblea de Madrid en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Podemos, Isa Serra. "Vaya a cualquier kiosko, taller o tienda de Madrid y dígale a su propietario que le van a subir los impuestos porque aquí estamos viviendo como ricos", ha espetado.

Ayuso ha pedido que a la hora de armonizar se le pida que lo haga con el resto de países de la Unión Europea. En este sentido, ha señalado que "ni Donaciones, ni Sucesiones, ni Patrimonio, por ejemplo, están en la mayoría" de estos países.

"Por mucho que aquí luego se suban los impuestos, lo único que van a conseguir es que las grandes fortunas y las empresas se vayan a otros países. No se van a ir a ninguna comunidad autónoma porque la mayoría de ellos vienen a Madrid buscando no solo una baja fiscalidad sino un respeto, seguridad jurídica y estabilidad política. Aquello que ustedes no dan allá donde gobiernan", ha señalado.

La presidenta ha señalado que cuando "las subidas fiscales se ponen en marcha se hacen para todos y cuando se mata el incentivo, se acaba con la iniciativa; y cuando se iguala a la baja, se sume a la sociedad en la pobreza".

"Por eso esas medidas que hemos puesto en Madrid nos han convertido en un paraíso pero en un paraíso de libertad, no en un paraíso fiscal. Ustedes insultan a las clases medias y a las familias de Madrid y a todas las personas que huyen de sus políticas, diciéndole que aquí vivimos como ricos", le ha espetado a la portavoz de Podemos.

LES VA BIEN "A ALGUNOS", DICE SERRA

Por su parte, Serra ha criticado que el PP diga que "bajan impuestos" y que por eso a la Comunidad le va bien y recibe empresas cuando, a su parecer, "a la Comunidad no le va bien" sino solo "a algunos". Según ha expuesto, la autonomía tiene "los peores datos de desigualdad". Además, ha subrayado que bajar impuestos hace que "haya riqueza acumulada que no está invertida para el interés general".

Para la diputada de Podemos, Patrimonio, Sucesiones y el IRPF han hecho de Madrid "un paraíso fiscal para los millones" con "dumping fiscal". Considera que este es el principal problema para que "los trabajadores" no tengan "los servicios públicos en condiciones".

Con lo que se podría recaudar si hubiera un sistema fiscal "justo", Serra ha asegurado que se reducirían las listas de espera, se acabaría con la masificación de las aulas, se atenderían las listas de espera, la atención temprana y se darían más prestaciones de dependencia a mayores.