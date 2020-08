Ayuso critica la gestión del Gobierno: "Se trata de leyes y coordinación"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que "haga algo" para frenar el avance del coronavirus: "No se trata de estado de alarma o ausencia, sino de leyes y coordinación. Y PCR en Barajas, protección para los sanitarios, policía que vigile... No es Estado de Alarma, sino que el Gobierno haga algo" ha escrito hace pocos minutos en su cuenta de Twitter.

No se trata de Estado de Alarma o ausencia, sino de leyes y coordinación.



Y PCR en Barajas, protección para los sanitarios, policía que vigile...



No es Estado de Alarma, sino que el Gobierno haga algo. https://t.co/4gPDRO2q43 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 23, 2020

Madrid pide revocar el auto que anula prohibir fumar en la calle

La Comunidad de Madrid ha reclamado la revocación del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid que anula el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en vía pública sin distancia de seguridad, al apreciar que el magistrado se "extralimita" en su resolución.

Así lo establece la Abogacía de la Comunidad en Madrid en el recurso ya interpuesto contra el rechazo a la ratificación de estas medidas para alegar que el magistrado "desborda" en su resolución el mero acto de ratificar o no las nuevas medidas con un pronunciamiento "contradictorio".

En este recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la Comunidad de Madrid recrimina que el juzgado parece aludir a que la orden no afecta ni limita derechos fundamentales y debería haber dictado un auto "sin más consideraciones".

Además, el Ejecutivo autonómico replica que el rechazar la ratificación bajo la circunstancias de no haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la instrucción genérica del Ministerio de Sanidad sobre estas medidas "no es acertada", pues es un dictamen cuyos efectos radican en las administración y no en los ciudadanos.