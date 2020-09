Ayuso agradece a Cs que no escuche al PSOE y avisa de que "liberalismo y socialismo son como el agua y el aceite"

"Lo que nosotros defendemos en Madrid va en contra de esas políticas sesgadas de tutelaje que siempre empobrecen", ha reivindicado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido a Ciudadanos que "no escuche" al PSOE y ha avisado de que "liberalismo y socialismo son como el agua y el aceite".

Así se lo ha trasladado a la formación 'naranja' en su intervención en el Debate del Estado de la Región, después de que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, haya tendido la mano a Ciudadanos para trabajar para el "cambio" en la región, a través de una moción de censura.

"Quiero agradecer al Grupo de Ciudadanos que ante este PSOE no escuche y no escuche, entre otras cosas, porque no es el PSOE de Felipe González, el PSOE de Joaquín Leguina, el ganador. Es ahora mismo un PSOE de 'sanchismo' que está en otra espiral y que está a otra cosa totalmente distinta", ha lanzado.

Según Ayuso, cuando va a un municipio gobernado por el PSOE sus alcaldes piensan que le pertenece y "como creen que es suyo trasladan a la calle movilizaciones y escraches, como en "los peores momentos de Cataluña". En este punto, ha afeado que el PSOE llame a la puerta de Ciudadanos cuando precisamente este partido "se hizo fuerte defendiendo la libertad en Cataluña".

Además, ha sostenido que además el PSOE de Madrid es un partido que "tanto habla de igualdad" y, sin embargo, "permite todo tipo de desigualdades". "¿Hay algo más desigualdad que una conferencia de presidentes y que en la puerta el presidente del Gobierno pacte un déficit a la carta con los nacionalistas para que no le dejen en ridículo y se sienten en la silla?", ha cuestionado.

La jefa del Ejecutivo autonómico se ha preguntado "qué tienen que ver liberalismo y socialismo en estos momentos" y ha hecho hincapié en que los líderes del PSOE en el Congreso, en el Senado y desde las comunidades autónomas no han perdido oportunidad de "arremeter" contra las políticas fiscales de Madrid, contra su flexibilidad o contra el modo de vida que se han dado.

En este punto, ha hecho hincapié en que el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estaba lamentando la muerte de un etarra, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, estaba lamentando la muerte de un guardia civil por Covid".

Ayuso ha señalado que "todos presionan" y que van a seguir haciéndolo porque necesitan el "poder" y han decidido que, en el momento más complicado para la Comunidad, es el momento de intentar alcanzarlo.