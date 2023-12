El Ayuntamiento tratará de restablecer relaciones con las ciudades hermanadas, salvo Novorossiysk

González-Palacios promete una política "de puertas abiertas" y trabajar para que la ciudad sea referente

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha anunciado este lunes que trabajan en restablecer el contacto con las ciudades hermanadas con el municipio gijonés, salvo la localidad rusa Novorossiysk, debido a la guerra con Ucrania.

Así lo ha indicado González-Palacios, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, durante la presentación del presupuesto proyectado para 2024 de su Concejalía, que asciende a 188.500 euros, de los que 150.000 euros son para el departamento de relaciones institucionales y 38.500 euros para la tasa de ocupación del suelo que se abona a la Autoridad Portuaria de Gijón por el Acuario.

En cuanto a las ciudades hermanadas, ha señalado que se destinan a ello casi 30.000 euros. Ha matizado, eso sí, que de acuerdo al tratado europeo en situaciones de guerra, las relaciones con Novorossiysk quedan en suspenso por el momento.

Sobre este asunto, el edil ha considerado que es muy importante que la ciudad retome el contacto con estas ciudades hermanadas y formular colaboraciones comerciales, culturales y de amistad.

Para él, es el momento de que Gijón "levante la mirada" hacia sus ciudades hermanadas. Al margen de Novorossiysk, las otras cinco ciudades hermanadas son: Albuquerque (Nuevo México), Niort (Francia), Wilaya de Smara, Puerto Vallarta (México) y La Habana (Cuba).

González-Palacios ha apuntado que ya están intentando ponerse en contacto con estas ciudades hermanadas de cara a establecer sinergias, si bien aún no han tenido respuesta de ninguna de ellas.

En este sentido, ha llamado la atención sobre que el hermanamiento con Albuquerque es del año 77, por lo que, si bien lo van a intentar, ha confesado que se le antoja "complicado" que se puedan reanudar los contactos. De no conseguir contacto, ha incidido en que "no tiene sentido" que Gijón siga hermanado con una ciudad de la que hace 50 años "no se sabe nada".

Al margen de ello, ha avanzado que harán una apuesta por que Gijón sea "protagonista", a lo que ha señalado que quieren fortalecer el posicionamiento de la ciudad en las principales redes internacionales, como la de Eurocities.

El edil ha abogado por que Gijón mire al exterior para aprovechar sus oportunidades y se posicione en el Norte de España y las regiones atlánticas.

Una fórmula, además, para captar ayudas internacionales. También ha remarcado que la mejora de comunicaciones por la apertura de la Variante de Pajares y las conexiones aéreas abre un "abanico oportunidades". Además, van a promover eventos y actos singulares que potencien la promoción de la ciudad.

Además, se ha comprometido a mantener una política "de puertas abiertas" y ha mostrado su disposición a colaborar con el resto de grupos políticos, asociaciones y empresas de la ciudad, así como con otras instituciones. En esta línea, ha reivindicado una Concejalía "abierta y transparente".