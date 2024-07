El Ayuntamiento está intentando no perder los fondos de El Fontán aunque es "prácticamente imposible"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha confirmado este jueves que el Ayuntamiento está intentando no perder los fondos europeos que había logrado para la transformación del Mercado de El Fontán, aunque ha admitido que es "prácticamente imposible".

En unas declaraciones a los medios, ha asegurado que se está intentando pero "no es fácil" porque "son fondos que van enfocados a un tema concreto". Respecto a la posibilidad de rehabilitar el Mercado sin incluir la zona de hostelería en un piso superior, Canteli ha asegurado que la construcción de estos "gastrobares" no eran el principal escollo puesto por los comerciantes. Así, ha indicado que su temor era "perder dinero" el año que tendrían que estar fuera del Mercado durante las obras.

Canteli se ha referido también a las quejas de los comerciantes por no poder intervenir en el pleno municipal del pasado martes. "Me hubiera encantado escucharlos", ha reconocido, al tiempo que ha explicado que "no es capricho de nadie", sino que la negativa tuvo que ver con el hecho de que no se solicitó la intervención previamente en la Junta de Portavoces.