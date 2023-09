Ayuntamiento de Ayamonte dice que las fotos de las menores fueron sacadas de redes sociales y pide "precaución"

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) y concejal de Seguridad Ciudadana, José María Mayo, ha pedido este jueves "prudencia" ante el caso de fotos manipuladas en la que están relacionadas menores de un instituto del municipio, toda vez que ha solicitado "extremar la precaución" con el uso de redes sociales, ya que las imágenes fueron sacadas de ahí, según ha explicado.

Así lo ha indicado Mayo en declaraciones a los medios de comunicación, señalando que el caso "no se puede comparar con el de Almendralejo (Badajoz), ya que en esta ocasión "la manipulación se ha realizado mediante Photoshop y no con Inteligencia Artificial", así como ha mostrado su "prudencia" ante la información que se pueda trasladar por estos hechos al estar implicados menores y haber una investigación abierta por parte de la Guardia Civil.

En concejal ha explicado que, dentro del ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento de Ayamonte participa con programas propios o participando en el de otras administraciones para "alertar" de "los riesgos que tiene un uso indiscriminado o sin formación de las redes sociales, que pueden llevar a este tipo de problemas" y "evitar daños en una capa de población, como es la de los menores, que es particularmente sensible".

Mayo ha explicado que el caso sigue en investigación para "conocer qué elementos de delitos intervienen", toda vez que ha explicado que aunque el hecho se ha producido fuera del instituto en el que estudiaba el investigado, las afectadas son "mayorotrariamente" de este centro aunque el menor "no sigue matriculado" en el mismo pero que no establecen "relación" entre el caso y el hecho de que no siga matriculado en el centro.

De otro lado, ha explicado que los casos "no se toman de manera colectiva", por lo que "hay que respetar que haya afectados que deseen salvaguardar su privacidad y otros que lo querrán poner de manifiesto para que se difunda" pero que "es una decisión personal e individual". Asimismo, ha explicado que son "varios los casos" pero que no se puede concretar número "porque sería una especulación, al no conocerlo con exactitud", ya que "la investigación la lleva la Guardia Civil".

El concejal ha destacado que esto "ha tenido una trascendencia más allá de una gamberrada" pero que las consideraciones o las determinaciones sobre los hechos "no corresponden al Ayuntamiento", al tiempo que ha señalado que "el tema es preocupante en la medida en la que intervienen menores".