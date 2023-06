Atlantic Copper recupera metales críticos en la etapa final del proceso de obtención del cátodo de cobre

El equipo de investigadores del Laboratorio de Atlantic Copper y de la Universidad de Sevilla ha validado una metodología para obtener dos metales denominados críticos, el antimonio y el bismuto, a partir de la etapa final del proceso de obtención del cátodo de cobre.

Este estudio se ha publicado en la revista 'Hydrometallurgy' y forma parte del proyecto Evamar (Estudio de valorización de materiales recirculables y residuos de la planta metalúrgica de producción de cobre en Huelva), dentro del programa Interreg VA España-Portugal (Poctep) 2014-2020, según una nota de prensa enviada por la compañía.

Según el trabajo, los investigadores han logrado recuperar cantidades significativas de antimonio presentes en la corriente residual del proceso de purificación del electrolito utilizado en la obtención del cobre refinado. Durante esta etapa final, conocida como refino electrolítico, es necesario eliminar ciertos elementos presentes en los ánodos para que la calidad final del cátodo no se vea afectada negativamente.

"El electrolito se purifica pasándolo a través de unas resinas de intercambio iónico. Una vez la resina está saturada de estos elementos, se lava con una corriente de ácido clorhídrico, la cual arrastra dichos elementos obteniéndose un eluato (líquido) con presencia de antimonio y bismuto en altas concentraciones", ha subrayado los autores.

En la investigación, este eluato se somete a procesos de hidrólisis para aislar los compuestos de antimonio, tal como se describe en el estudio Extraction of antimony from a hydrochloric acid side stream of copper electro-refining by hydrolysis.

Por su parte, el jefe del laboratorio de la compañía, doctor José Antonio Maldonado, ha destacado que este estudio permitirá convertir lo que ahora es tratado como un residuo en un material valorizable, donde se pueden aprovechar tanto el antimonio como el bismuto. "Los ensayos realizados lograron rendimientos del 95% en la extracción de antimonio presente en la corriente de eluato. La recuperación de estos metales abre una nueva oportunidad para Atlantic Copper de consolidar su liderazgo en el campo de la economía circular y la sostenibilidad", ha comentado.

METALES CRÍTICOS

Tanto el antimonio como el bismuto son considerados metales críticos por la Comisión Europea, según su último listado publicado en marzo pasado. Estos metales tienen diversas aplicaciones industriales. El antimonio se utiliza en la fabricación de baterías de plomo-ácido, plásticos, vidrio y cerámica. Además, los compuestos de antimonio están atrayendo cada vez más atención debido a sus propiedades electrónicas, ópticas y optoelectrónicas, que los hacen potencialmente útiles en células fotovoltaicas. Por otro lado, el bismuto se emplea en la fabricación de aleaciones y en la elaboración de pigmentos.