Asturias dice que "peleará" para que toda la educación vuelva a ser presencial el próximo curso

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, ha dicho este martes que hará todo lo posible para que el próximo curso 2021-2022 se implante de forma absoluta la presencialidad en todos los centros educativos.

Actualmente en Asturias se mantiene, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, un sistema de semipresencialidad para el alumnado de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de 1º de Bachillerato. "Pelearé porque se vuelva a la presencialidad", ha afirmado Suárez en relación al próximo curso.

La dirigente asturiana ha contestado en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias a preguntas sobre este asunto formuladas por Gloria García (PP) y Nuria Rodríguez (Podemos).

Todas han coincidido en que el sistema de semipresencialidad no es el ideal. Pero Suárez ha descartado la posibilidad de poder hacerlo de otra forma, al menos durante este curso.

Suárez ha dicho que ya está trabajando para esa vuelta a la presencialidad, si bien no ha dado ningún plazo, como le requería Nuria Rodríguez. Desde el PP, García ha instado a la consejera a no dejar las cosas para el final para que los alumnos "no pierdan otro curso".