La asociación juvenil de UGT pide un cambio en políticas activas de empleo para reducir el paro juvenil

Advierte de que la tasa de paro entre los menores de 25 años se sitúa en Navarra por encima de la media nacional

RUGE, la asociación juvenil de UGT, ha llamado a los Gobiernos autonómicos y al Gobierno de España a realizar un cambio "radical" en las políticas activas de empleo, aprovechando para ello el nuevo Plan de Garantía Juvenil Plus, aprobado por el Ejecutivo central con medidas para favorecer el empleo juvenil.

Así lo ha destacado este martes en Pamplona el portavoz confederal de RUGE, Eduardo Magaldi, quien ha ofrecido una rueda de prensa compañado por la secretaria de Política Sindical, Social e Igualdad de UGT de Navarra, Marisol Vicente, coincidiendo con una jornada de bienvenida a nuevos delegados y delegadas organizada por el sindicato.

Magaldi ha advertido de que "se llevan muchos años realizando las mismas políticas de empleo joven una y otra vez" y ha expuesto que "el principal factor en la creación de empleo joven siempre es la mejora y buena marcha de la economía general del país".

En su opinión, "a esto se puede sumar que ciertas políticas y cambios normativos han ayudado a transformar el tipo de empleo, como ha sido la reciente reforma laboral que al perseguir la contratación temporal fraudulenta de nuestro país, ha supuesto una estabilización del empleo joven por medio del contrato indefinido, así como un constante crecimiento de la tasa de empleo joven".

Desde RUGE han reconocido que existe una mejora de la situación sociolaboral de las personas jóvenes desde la Covid y así lo demuestran los datos de su último estudio. "En tan solo un año, en España ha descendido el número de personas desempleadas jóvenes en 150.000, lo que supone un 18%. La tasa de desempleo ha descendido en 6 puntos hasta colocarnos en niveles de 2008, anteriores a las crisis económicas", han señalado.

En cuanto a Navarra, Magaldi ha detallado que, según los datos de la EPA del segundo trimestre del año, la tasa de paro entre los menores de 25 años se sitúa en el 29,90%, por encima de la media nacional, que es del 27,9%. "Hace tan solo un año el desempleo en la Comunidad foral era del 20%, muy inferior al del conjunto de España. La evolución en el empleo joven en Navarra no se comporta como el del resto de España, su variación baja y sube de un año a otro con márgenes demasiado amplios, denotando una inestabilidad inusual", ha advertido.

Respecto a las causas que explican esta situación en Navarra, Magaldi ha señalado que "no tenemos analizado el por qué, es una de las cuestiones que tenemos que ver y que vamos a llevar a las mesas en las que participamos como UGT, porque realmente es una preocupación".

Respecto a la calidad del empleo, el portavoz de RUGE ha afirmado que "ha mejorado al descender en 10 puntos la tasa de temporalidad de jóvenes (45,67%) en tan solo un año de reforma laboral". "Es la primera vez que la temporalidad baja del 50% desde el 2012, año de reformas laborales y precarización del empleo de Mariano Rajoy. Esto ha provocado que descienda la tasa de rotación en el empleo. En Navarra esta temporalidad ha descendido pero en menor medida, colocándose seis puntos por debajo que hace un año", ha explicado.

En cualquier caso, Magaldi ha remarcado que "desde RUGE nos sigue preocupando la alta parcialidad no deseada de las personas jóvenes, así como la brecha salarial existente entre jóvenes y la media salarial de todos los trabajadores, puesto que esta brecha es del 50% en el caso de menores de 25 años y del 78% para jóvenes entre 26 y 29 años".

Por todo esto, ha defendido que "se deben seguir produciendo mejoras, ya que hay problemas estructurales en el empleo joven que solo se solucionarán con unas políticas activas de empleo joven potentes". "Aunque el principal reto es vincularlas totalmente con otras políticas de impulso de sectores o industriales, PERTE, se debe conseguir que todo aquel empleo neto que se cree con estas políticas expansivas se relacionen con las políticas de empleo joven, adaptando para ello la oferta y la demanda", ha argumentado.

Según ha expuesto, "el actual Marco de Garantía Juvenil Plus está preparado para dar este salto cualitativo en las políticas activas de empleo, pero es necesario que los diferentes programas operativos autonómicos se vinculen a este marco de una manera integral y no se queden en las medidas de siempre, ya que está demostrado que las mismas no son suficientes para acabar con el problema estructural del paro juvenil".

Eduardo Magaldi ha destacado "el momento trascendental en el que nos encontramos". "Los fondos europeos deben servir para transformar nuestro modelo productivo actual, potenciando industrias y sectores estratégicos. Deben servir también para optimizar los recursos de cada región y comarca de España, creando oportunidades de emprendimiento y empleo en estas y evitando así el éxodo rural y de las ciudades pequeñas hacia las grandes urbes. Y, por último, se deben vincular estas políticas con los programas que deriven de Garantía Juvenil Plus, realizando unos programas de orientación, formación y prospección territoriales que acompasen la oferta con la demanda del mercado de trabajo a través de las personas jóvenes", ha defendido Magaldi.

MESA POR LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE NAVARRA

Por su parte, la secretaria de Política Sindical, Social e Igualdad de UGT de Navarra, Marisol Vicente, se ha referido a la convocatoria este martes por parte del Gobierno foral de la Mesa por la Reindustrialización de Navarra, en la que participan representantes empresariales, sindicatos, universidades y otras entidades.

"Es la primera reunión de esta mesa y estamos expectantes, estamos ilusionados, creo que es necesaria esa mesa e igual me atrevería a decir que vamos un poco tarde, pero bienvenida sea. Estamos con muchas de ganas de aportar y que de ahí salgan nuevos proyectos para el desarrollo económico e industrial de esta Comunidad", ha asegurado Marisol Vicente.

La dirigente sindical ha explicado que "todavía no sabemos muy bien cómo se va a configurar" la mesa, pero ha abogado por el mantenimiento de la industria de Navarra, sin dejar atrás "la transformación digital y ecológica que tiene que estar presente en la reindustralización de Navarra".