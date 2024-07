Asián lamenta la "exageración" de los ataques de la oposición y el PSOE critica los "bandazos" en su primer año

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha criticado la "exageración" en las críticas de la oposición durante su intervención en la sesión de control al Gobierno. "No hay como exagerar para perder toda la razón en lo que se expone", ha afirmado.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del diputado Manuel Hernández Cerezo (PSOE) en la que ha pedido a la consejera que haga una valoración de la acción desarrollada y de las medidas puestas en marcha por la Consejería durante el primer año del Gobierno.

En su intervención, el diputado del PSOE acusó a la consejera de "incumplir promesas" y "debilitar el REF" durante su primer año en el cargo. "Prometieron bajar el IGI del 7 al 5 por ciento y un año después no han sido capaces de hacerlo, ni tampoco de pedir perdón por ello", ha afirmado. También ha criticado que la AIReF vuelve otra vez a advertir de riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, lo que supone "un engaño que se traduce en un flagrante incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias".

"Prometieron suprimir el impuesto especial del combustible en las Islas Verdes pero adoptaron una bonificación temporal que ni ha permitido que sea efectiva para aliviar el coste a los ciudadanos en esas islas", ha insistido el diputado socialista, quien ha calificado esta medida de "un nuevo incumplimiento sumado a un perjuicio a las arcas públicas y a un agravio a los ciudadanos de las islas orientales".

Además, Hernández Cerezo ha acusado al Gobierno de Canarias de hacer "justamente lo contrario" a fortalecer el REF, toda vez que "lo están debilitando con propuestas sin fundamento, sin consenso entre las fuerzas parlamentarias, sin consenso siquiera entre las fuerzas que apoyan al Gobierno".

Asimismo, ha reconocido que un compromiso sí han cumplido, "amnistiar fiscalmente vía decretazo a los 6.000 canarios que se han beneficiado de la bonificación del impuesto de sucesiones", pero ha incidido en que este primer año de Matilde Asián al frente de la Consejería de Hacienda "está lleno de bandazos, de ocurrencias, de pérdidas, de oportunidades y también de incumplimientos".

En su respuesta, Matilde Asián ha reclamado a la oposición que haga "propuestas concretas", ya que, según ha señalado, "no ha hecho ninguna, aparte de los descalificativos que ha utilizado". "Me gustaría recibir de su partido alguna propuesta concreta. Nosotros la estudiaremos y si se puede hacer, se hace", ha insistido.

La consejera ha admitido que la regla de gasto "va a ser un problema para Canarias" y que por eso el Gobierno regional se propuso hacer dos propuestas a todas las fuerzas políticas "para que nos permitieran cumplir nuestras promesas, como esa de bajar el IGIC, que lo queremos hacer, no hemos cambiado de opinión".

"¿Por qué no lo podemos hacer? Porque el Gobierno de España no nos lo permite. Nosotros tenemos superávit y no podemos emplear ese superávit en bajar impuestos, porque nos lo impide la normativa del control de la regla del gasto", ha explicado Asián.

Por último, la consejera ha lamentado que el Ministerio de Hacienda diga que "no ve necesario" cambiar la regla de gasto, pese a que "todas las comunidades, la propia administración central y un número importante de grandes entidades locales van a incumplir la regla del gasto".