Así dibuja Rufián a España tras el pacto en Andalucía y recibe numerosas críticas

El pacto en Andalucía entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox continúa comentándose en las redes sociales. Muchos políticos contrarios a este pacto han mostrado su opinión en sus perfiles, pero el diputado de ERC ha ido más allá.

Tras conocer el triangular acuerdo que acabará con 36 años de socialismo en San Telmo,Gabriel Rufián ha publicado un tuit en el que describe, según él, el panorama político y social a nivel nacional. “No se estuvo en Irak, la sede se pagó en negro, no se apaleó a nadie el 1 de octubre, no hay presos políticos, Casado tiene un máster en Harvard, Vox es de centro derecha y Toni Cantó no puede hablar castellano en Cataluña”.

No se estuvo Irak, la sede se pagó sola en negro, no se apaleó a nadie el 1 de Octubre, no hay presos políticos, Casado tiene un máster en Harvard, VOX es de centro derecha y Toni Cantó no puede hablar castellano en Catalunya. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 10 de enero de 2019

​Con tono irónico, el diputado catalán recuerda varios acontecimientos de la historia y también de la actualidad de España. Rufián centra la atención en los últimos tres presidentes del Partido Popular: José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado. Después, como no podía ser de otra manera, habla sobre la ideología de Vox y por último en Toni Cantó, diputado de Ciudadanos y una de las figuras políticas mas comentadas por Gabriel Rufián, junto al ministros de Exteriores, Josep Borrell.

La finalidad del mensaje de Rufián es, con un tono sarcástico, definir la situación presente de la política en España, criticando el ascenso de Vox y el pacto entre las tres fuerzas políticas. Pero este comentario ha recibido muchos mensajes opuestos al pensamiento de Rufián.

Rufian dice que es el más demócrata del mundo, y que tiene un titulin para ejercer como responsable de recursos humanos en cualquier empresa.

Cuanto tiempo, esfuerzo y dinero de Pepi desperdiciado en este chaval. pic.twitter.com/8EgAehSBAQ — Keko (@Fazergio) 11 de enero de 2019

Y tú no cobras una pasta gansa del estado opresor y carcelero y por supuesto tú no dijiste que en 18 meses abandonarías tu escaño( llevas 36 meses y los que te rondaré morena). Se ve que te gusta opositar a gilipollas del año — ✨Mag DG✨ (@magdugui) 11 de enero de 2019