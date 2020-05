Así ataca el PSOE a la oposición desde su periódico de 1886: "Casado se rinde a las sombras y sus monstruos"

El partido político que gobierna en España tiene un periódico. ¿Cómo se quedan? Aunque esto no es cosa de nuestros tiempos, no (¿se acuerdan de La Última Hora?). El Socialista, “órgano de expresión del Partido Obrero”, existe nada menos que desde 1886. Lo cual quiere decir que lo creó el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y que funciona desde entonces como una suerte de medio de comunicación oficial socialista. Con lo que ello implica ante cualquier crisis, y eso incluye a la del coronavirus: magnificar lo normal y, ante lo malo, ponerse a la defensiva.

Lo que más destaca en los últimos números de esta publicación semanal es la opinión. Desde la llegada de la pandemia y, por consiguiente, de la crisis, El Socialista ha lanzado algunos artículos en los que merece la pena detenerse. Los extractos que se pueden encontrar en ellos, por las circunstancias en las que nos encontramos, no tienen desperdicio.

La poderosa vacuna

Los ‘dardos’ al Partido Popular, más o menos sutiles, se dejan notar en este editorial del 15 de mayo sobre la nueva normalidad que ha traído consigo el coronavirus. “Pero si hay un éxito evidente en el acto al que asistimos desde nuestras casas es la constatación de que si hay voluntad hay acuerdo. Sí hay, en medio de la compleja situación que vivimos, un anhelo de entendimiento y la decisión de tender puentes es posible encontrar soluciones que nos permitan aunar voluntades y ponernos manos a la obra en la tarea de superar la tremenda crisis social y económica en la que ya navegamos. Y el Partido Socialista Obrero Español es muy consciente de esto. ¿Qué excusa puede dar la oposición para no trabajar en este sentido?”, se puede leer en uno de los párrafos del artículo.

“El contexto inicial es de crispación, sin duda. La intención del Partido Popular de convertir esta comisión parlamentaria (por la Reconstrucción Social y Económica) en un nuevo campo de fiscalización y confrontación contra el Gobierno de Sánchez, no es precisamente, compatible con el inicio de las conversaciones desde la generosidad y el espíritu constructivo. El presidente de la mesa (Patxi López) lo ha dicho, ‘Los antecedentes no son los mejores para alumbrar ninguna esperanza’ pero no se puede renunciar a ella. Es el momento de exigir responsabilidad porque si el diálogo es el único tratamiento que funciona hoy, el acuerdo es la más poderosa vacuna contra esta crisis”, resulta, más adelante, la sentencia del texto.

El sueño de la razón

Este editorial del 8 de mayo incluye varios párrafos cargados de ataque hacia el Partido Popular. “Se suele oír mucho estos días que el confinamiento y la crisis sanitaria están sacando lo mejor y lo peor de nosotros. Todos coincidimos en que la sociedad española ha demostrado un alto grado de disciplina, resiliencia y solidaridad. En lo que también coincidimos todos es en la falta de altura y de responsabilidad del Partido Popular como oposición. No deja de ser asombrosa la falta de empatía, poca o ninguna actitud negociadora y ese constante guerracivilismo de la oposición de nuestro país, casi única en Europa”, arranca.

“Da la impresión de que el Partido Popular ha abandonado definitivamente el centro derecha secuestrado por la vorágine mediática y la presión política de la ultraderecha, llevando a sus diputados y diputadas a la irrelevancia parlamentaria”, se expone a continuación.

Pablo Casado se lleva la peor parte del artículo justo después. “Se ha convertido en el durmiente del aguafuerte de Francisco de Goya. Es el político sobrepasado que cae vencido, que abandona el ejercicio racional entendido como criterio de argumentación que sirva de enlace entre la realidad y las ideas, entre el futuro imaginado y el mundo y lo social. Se rinde a las sombras y sus monstruos, con sus mensajes de un mundo de pesadilla, tinieblas y superstición”, se llega a afirmar sobre el líder del PP.

“La ultraderecha se ha encontrado con un escenario perfecto para desarrollar una eficaz presión política a través de los pactos de investidura que le han sido necesarios al partido conservador para hacerse con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pero también para desarrollar una campaña de propaganda feroz a través de las redes fundamentada en mensajes negativos como el odio y la ira, en la desinformación y manipulación”, es otro párrafo con mordiente.

La dignidad contra el odio

El 17 de abril (apenas un mes después de que entrase en vigor el estado de alarma), El Socialista realizaba una crítica directa contra Vox en otro de sus editoriales. “Jamás ha sido tan fácil para algunos, distorsionar la verdad, distribuir falsas noticias o bulos, difundir descalificaciones y sembrar además de odio, confusión entre la gente. Y todo ello con una intencionalidad que nunca es inocente. En el contexto de esta pandemia el objetivo es claro: alarmar a la población e ir desgastando al Gobierno progresista”, se expone.

“En esta terrible realidad que estamos viviendo, en esta espantosa crisis sanitaria que sufrimos todos sin distinción, este estado dedesinformación se muestra como un nuevo virus. Esta nueva infección amenaza la efectividad de la comunicación de las autoridades sanitarias, generando desinformación sobre tratamientos o falsas vacunas atentando directamente contra la salud pública”, se dice también.

La crítica va dirigida a Vox, como aclara (aunque también se menciona de forma directa al partido de Santiago Abascal) este extracto: “Esa forma de sembrar constantemente la duda de una manera irracional, acusando sin fundamento a las autoridades de mentir a los ciudadanos, quiere generar y esparcir como la peste la desconfianza y desestabilizar el legítimo Gobierno del presidente Sánchez en uno de los momentos más difíciles para España. ¿No es esto traición en quién enarbola constantemente las banderas del patriotismo?”.

Lo que no está en venta

En un editorial publicado el 27 de marzo, con la sanidad como tema principal, se puede leer lo siguiente: “Ahora lamentamos más que nunca los ataques, en forma de recortes o privatización de servicios, que otros gobiernos infringieron al sistema de salud. Pero no debemos olvidar que la misma virulencia tuvieron las agresiones a la educación pública, a la Ley de Dependencia, a los Servicios Sociales, a laProtección Civil, a los recursos de la Justicia y a la Administración en general. Todos ellos son servicios que todas y todos nos hemos dado y que aseguran el principio de equidad efectiva en un sistema social tensionado por las diferencias sociales y las distintas crisis económicas”.