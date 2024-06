Asesor de Puigdemont alega que excluir el caso Tsunami de la amnistía es retorcer la ley

Josep Lluís Alay, asesor del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha defendido ante el juez que le investiga por terrorismo en el caso Tsunami que no se dan los requisitos previstos en la ley de amnistía para excluir esta causa del perdón y ha alegado que cualquier otra interpretación implica retorcer la norma.

La defensa de Alay, ejercida por el mismo abogado que defiende a Puigdemont, Gonzalo Boye, ha argumentado en un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, que el delito de terrorismo que investiga el juez Manuel García-Castellón en esta causa debe ser perdonado.

Sigue insistiendo en que los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic de 2019 en respuesta a la sentencia del 'procés' "no pasan del ejercicio legítimo del derecho de manifestación", si bien también dedica su escrito a defender por qué, aun investigándose delitos de terrorismo, entrarían en la amnistía.

El abogado explica que la norma, que entró en vigor hace una semana, excluye de la amnistía aquellos "actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo", según la directiva europea de lucha contra el terrorismo, y que, "a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos", en particular las reguladas en dos artículos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Con estas premisas, la defensa de Alay defiende que el caso Tsunami no puede quedar fuera de la amnistía y que, "cualquier otra interpretación conlleva un retorcimiento de la norma y un forzamiento de la voluntad del legislador".

Afirma que los hechos que se investigan no pueden enmarcarse dentro de lo que la citada directiva europea establece como fines terroristas y recuerda que el fallecimiento de un turista francés en el aeropuerto de El Prat de Barcelona durante las protestas "no guarda relación alguna con la manifestación, no puede ser calificado de intencionado", requisito fijado por la norma como exclusión del perdón.

Su muerte, abunda, fue "fortuita y jamás intencionada y, mucho menos, relacionada con las manifestaciones de Tsunami Democrático".

Entre la decena de argumentos que ofrece al abogado para que el juez aplique la amnistía a Alay y archive la causa figura también el objetivo de la ley para normalizar la situación política en Cataluña, sus "beneficios" al permitir "descongestionar" juzgados que han llevado causas del 'procés', el dictamen de la Comisión de Venecia, el precedente de la amnistía de 1977 o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). EFE

