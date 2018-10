Arrimadas: Los PGE están pensados para pactarse con Rufián, Torra y Bildu

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha mostrado hoy su discrepancia con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pactados entre PSOE y Unidos Podemos y ha lamentado que "estén pensados para pactarse con Rufián, Torra, Bildu y Puigdemont".

Arrimadas, que ha participado en un desayuno informativo, ha sostenido que no puede estar de acuerdo con unas cuentas que "vuelven a subir los impuestos a la clase media y trabajadora, que no cuadran y que son ficticias, y de las que se dice una cosa a Europa y otra aquí a los ciudadanos".

Ha acusado a PSOE y Podemos de subir los impuestos "siempre" y hacerlo además "diciendo que no los suben, pero terminan haciéndolo", por lo que ha apostado por "ser muy riguroso y serio, hacer las cuentas y no realizar promesas que no se pueden cumplir".

"Ninguna de estas cosas parece gustar a PSOE y Podemos", ha dicho la portavoz de Ciudadanos, que ha resaltado también que "el futuro de España no puede depender de aquellos que no confían en ella, que quieren dinamitarla o destrozar el sistema actual".

Ha añadido que por tanto "no es bueno" para España que su futuro dependa de los partidos independentistas porque "van a pedir impunidad para los políticos que se han saltado las leyes, que han roto la convivencia en Cataluña y que consideran que tiene que haber ciudadanos de primera y de segunda".

Arrimadas ha acusado además a Podemos de "estar al lado de los nacionalistas siempre que se les busca" y ha criticado que "cuando hay un partido nacionalista no les importa ni que sea de derechas, ni que tenga casos de corrupción, ni que diga que los españoles son bestias taradas ni que tengan un líder racista".

"Los populistas y los nacionalistas siempre van de la mano" ha señalado la portavoz de la formación naranja, que ha añadido que en Europa tienen claro que este es uno de sus principales problemas.