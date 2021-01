Aragonès atribuye tensiones con JxCat a situación "compleja" que vive el país

El vicepresidente y presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha atribuido este lunes las tensiones que a menudo se visualizan entre ambos socios del Govern, JxCat y ERC, a "la situación compleja que vive el país" con una pandemia que coincide con un período electoral.

En declaraciones realizadas a SER Catalunya, el vicepresidente del Govern y candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat ha confirmado haber mantenido un encuentro discreto con la candidata de JxCat Laura Borràs para tratar de reducir las tensiones entre ambos partidos durante la campaña electoral.

Pere Aragonès no ha querido dar detalles sobre "los contenidos" de la reunión, pero sí que ha indicado que fue "muy cordial" y que él trata de tener una buena relación no sólo con Borràs sino también con los demás líderes políticos.

Básicamente, ha señalado, "se trataba de mantener un hilo de comunicación abierto" y ha recordado que Borràs y él mismo compartieron Govern en la época en que la ahora candidata de JxCat fue consellera de Cultura.

Según el vicepresidente y candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, los gobiernos de coalición siempre "son complejos" pero, en el caso concreto del actual, tiene que afrontar "una situación muy compleja con dos peculiaridades, un presidente inhabilitado, y una gestión de la pandemia con unas elecciones".

En este contexto, ha añadido, "los incentivos" para utilizar electoralmente "la situación complicada" que afronta el Govern existen, si bien el vicepresidente ha abogado por "tomar las decisiones mejores para el país", al margen de las tensiones entre partidos.

Sobre las elecciones, ha explicado que sólo se pospondrían si hay un consenso entre los partidos para que esto se produzca a partir de los datos epidemiológicos.

"Me habría gustado que las elecciones hubiesen tenido lugar hace meses, y así lo expresó ERC, pero nosotros no teníamos la capacidad de convocarlas", ha recordado Aragonès antes de recalcar que "la provisionalidad no es el mejor instrumento para gestionar una situación", si bien él en ningún momento ha pensado "en rehuir responsabilidades".

Por lo que respecta al panorama postelectoral que él prevé, el candidato republicano ha defendido de nuevo la fórmula de "gobierno de frente amplio" -o de concentración- entre ERC, JxCat, Comunes, CUP y PDeCAT.

"El país tiene planteados retos como afrontar la crisis de la pandemia y, al mismo tiempo, hay unos consensos muy amplios en torno a la amnistía y la autodeterminación", por lo que se trata, ha señalado, "de hablar con todos", y ha recordado cómo JxCat, ERC y los comunes se pusieron de acuerdo para aprobar los actuales Presupuestos de la Generalitat. EFE