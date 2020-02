Antonio Resines revela a Bertín Osborne la reunión que cambió 'Los Serrano' para siempre

El actor Antonio Resines hizo una inesperada confesión en la noche de este viernes durante su visita al programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'. La anécdota contada por Resines reveló que el intérprete estuvo a punto de no participar en 'Los Serrano'.

El tema fue introducido en un momento dado de la conversación por Jesús Bonilla, hermano de Resines en la popular serie. "Este señor no lo quería hacer. Tuve que convencerle. Que no lo veía claro, porque le tenías manía a Globomedia", explicó Bonilla.

A Resines la confesión le pilló desprevenido: “No puedes decir esto aquí, corta esto, corta, Bertín. Tú eres gilipollas”, le espetó un nervioso Resines, temeroso de revelar más de la cuenta.

No obstante, Bonilla no se dio por aludido y acabó contando el secreto por el cual Resines estuvo a punto de no hacer 'Los Serrano'. Relató cómo Resines había acudido a grabar una colaboración en 'Siete vidas' y la productora Globomedia no le dio un camerino. "Entonces dijiste que si no te daban camerino no te cambiabas. Estuvo una hora esperando y se cabreó”, contó Bonilla.

Quien hiciera de Santiago Serrano en la conocida serie siguió desvelando la anécdota y explicó que Globomedia no se atrevía a llamar a Resines directamente, por lo que la productora se puso en contacto con Bonilla para que convenciese a la estrella para concertar una reunión. "A mí me interesaba porque a mí me iban a pagar el doble”, admitió Bonilla.

Por su parte, Resines no dejó pasar aquel detalle y cargó amistosamente contra Bonilla: “O sea, todo era por la pela. Es verdad, pero no hace falta que se lo cuentes a todo el mundo”. A todo esto, Bertín Osborne no paraba de reírse ante el roce entre ambos actores.

Finalmente, Bonilla explicó que en la reunión entre Globomedia y Resines, este último dejó claro que el guion no le convencía, a excepción de "lo de la escobilla, lo del baño". "Hay que reconocer que al final el guion se adaptó por él”, terminó de relatar Bonilla. “Y gracias a mí la serie fue un éxito”, apostilló Resines.