Andrés cree que la realidad de CyL difiere del discurso de Mañueco por la "crispación y exclusión" a sindicatos

Asegura que los Premios de Castilla y León deben de tener una "evolución mayor" ante las "nuevas realidades del mundo"

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, ha afirmado que la realidad de la Comunidad difiere de la que ha expuesto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su discurso en la gala de los Premios de Castilla y León 2023 al existir "crispación" y "exclusión" a las organizaciones sindicales, lo que se traduce en una "ausencia de convivencia".

El sindicalista se ha referido a la parte del discurso del líder autonómico en la que ha destacado que la Comunidad es "extensa y distinta", así como "plural, variada y de contrastes" en la que se "defiende la convivencia a través de la diversidad, que la nutre y enriquece".

Por tanto, para Andrés esa parte del discurso "no es real", si bien puede ser el deseo de Mañueco. "El presidente de la Junta tiene la posibilidad de que sus deseos sean realidades, pero en estos momentos la realidad es la crispación, el enfrentamiento, y lo estamos viendo con agresiones físicas en estos últimos días, y exclusión a las organizaciones sindicales en el cumplimiento de sus derechos y de su representatividad", ha reflexionado el secretario general de CCOO.

Andrés ha recordado que el año pasado los sindicatos no acudieron a los premios debido a que uno de los premiados --en referencia al escritor Fernando Sánchez Dragó-- "no tenía un discurso demócrata" y por lo tanto "no era el momento de ofrecer la presencia de las organizaciones sindicales". También ha hecho referencia a la ausencia de "equilibro" entre los galardonados en términos de género.

También ha explicado que los premios podrían tener otras candidaturas y especialidades, ya que desde que los galardones nacieron hace 40 años de la mano del ex presidente Demetrio Madrid deberían tener una "evolución mayor", puesto que todo "siempre es mejorable ante las nuevas realidades que tienen que ver con el mundo de la digitalización y los jóvenes que podrían reforzar los valores de la gente de esta tierra".

Estos fueron los motivos por los que se ausentaron los sindicatos, si bien Andrés ha remarcado que "siempre" han estado en estos premios porque ponen en valor a la gente de la Comunidad y esto constituye un momento de celebración y apoyo.